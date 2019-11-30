Стройцентр Стройцентр
Главная / Новости / Общество / Сегодня состоялась торжественная присяга молодого пополнения военнослужащих
Информационный сайт города Гусева

Сегодня состоялась торжественная присяга молодого пополнения военнослужащих

30 ноября 2019, 19:40
Сегодня состоялась торжественная присяга молодого пополнения военнослужащих
День военной присяги является очень важным и значимым для каждого мужчины, вступающего в ряды вооруженных сил Российской Федерации, поскольку именно с этого дня он официально причислен к защитникам Родины.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня на Аллее Славы состоялось торжественное мероприятие, посвященное принятию присяги роты молодого пополнения призыва «Осень 2019 года» 46-го отдельного разведывательного батальона и 40-го отдельного батальона управления.

С принятием присяги юношей поздравляли: заместитель главы Людмила Томина, председатель Света ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Коляго, родители воинов осеннего призыва, военнослужащие.

Клятву молодое пополнение приносили при неотъемлемом ее атрибуте — боевом знамени, и при участии духового оркестра. Официальная церемония приведения к присяге завершилась торжественным маршем военнослужащих.

Поздравляем молодое пополнение призыва «Осень 2019 года» 46-го отдельного разведывательного батальона и 40-го отдельного батальона управления со знаменательным и особым событием — днем присяги!
Другие новости по теме
В Гусеве состоялась присяга молодого пополнения военнослужащих призыва «Весна-2019»В Гусеве состоялась присяга молодого пополнения военнослужащих призыва «Весна-2019»В канун Дня России 32 новобранца Гусевского гарнизона приняли военную присягуВ канун Дня России 32 новобранца Гусевского гарнизона приняли военную присягуНа мемориале «Аллея Славы» состоялось торжественная присяга гусевских военнослужащихНа мемориале «Аллея Славы» состоялось торжественная присяга гусевских военнослужащихНовобранцы Гусевского военного гарнизона приняли присягуНовобранцы Гусевского военного гарнизона приняли присягу
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»