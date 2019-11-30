Сегодня состоялась торжественная присяга молодого пополнения военнослужащих

День военной присяги является очень важным и значимым для каждого мужчины, вступающего в ряды вооруженных сил Российской Федерации, поскольку именно с этого дня он официально причислен к защитникам Родины.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня на Аллее Славы состоялось торжественное мероприятие, посвященное принятию присяги роты молодого пополнения призыва «Осень 2019 года» 46-го отдельного разведывательного батальона и 40-го отдельного батальона управления.
С принятием присяги юношей поздравляли: заместитель главы Людмила Томина, председатель Света ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Коляго, родители воинов осеннего призыва, военнослужащие.
Клятву молодое пополнение приносили при неотъемлемом ее атрибуте — боевом знамени, и при участии духового оркестра. Официальная церемония приведения к присяге завершилась торжественным маршем военнослужащих.
Поздравляем молодое пополнение призыва «Осень 2019 года» 46-го отдельного разведывательного батальона и 40-го отдельного батальона управления со знаменательным и особым событием — днем присяги!