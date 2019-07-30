/ / / Воспитанники центра Росток совершили поездку по маршруту Тула — Москва

Что это была за поездка! Посещение незабываемых Тульских достопримечательностей — музея оружия, дома-музея Л. Н. Толстого в Ясной Поляне, дома-музея А. П. Чехова, соборов и церквей… А в Москве — Третьяковская галерея, ВДНХ, музей Победы советского народа в Великой Отечественной войне, парк «Зарядье», Красная площадь — всего не перечислишь!
Ребята, вернувшись в Центр «Росток», взахлёб делились впечатлениями, показывали многочисленные фотографии и видеозаписи, угощали нас тульскими пряниками.
Эмоции от поездки навсегда останутся в сердцах подростков.
Центр «Росток»