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Воспитанники центра Росток совершили поездку по маршруту Тула — Москва

30 июля 2019, 11:07
Воспитанники центра Росток совершили поездку по маршруту Тула — Москва
Группа воспитанников ГБУСО КО Центра «Росток» возвратилась «из дальних странствий»: ребята совершили замечательную поездку по маршруту Тула — Москва в рамках региональной программы «Мы россияне».

Что это была за поездка! Посещение незабываемых Тульских достопримечательностей — музея оружия, дома-музея Л. Н. Толстого в Ясной Поляне, дома-музея А. П. Чехова, соборов и церквей… А в Москве — Третьяковская галерея, ВДНХ, музей Победы советского народа в Великой Отечественной войне, парк «Зарядье», Красная площадь — всего не перечислишь!

Ребята, вернувшись в Центр «Росток», взахлёб делились впечатлениями, показывали многочисленные фотографии и видеозаписи, угощали нас тульскими пряниками.

Эмоции от поездки навсегда останутся в сердцах подростков.

Центр «Росток»
Росток Мы Россияне
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