/ / / Воспитанники центра Росток совершили поездку по маршруту Тула — Москва

30 июля 2019, 11:07

Центр «Росток»

Группа воспитанников ГБУСО КО Центра «Росток» возвратилась «из дальних странствий»: ребята совершили замечательную поездку по маршруту Тула — Москва в рамках региональной программы «Мы россияне».Что это была за поездка! Посещение незабываемых Тульских достопримечательностей — музея оружия, дома-музея Л. Н. Толстого в Ясной Поляне, дома-музея А. П. Чехова, соборов и церквей… А в Москве — Третьяковская галерея, ВДНХ, музей Победы советского народа в Великой Отечественной войне, парк «Зарядье», Красная площадь — всего не перечислишь!Ребята, вернувшись в Центр «Росток», взахлёб делились впечатлениями, показывали многочисленные фотографии и видеозаписи, угощали нас тульскими пряниками.Эмоции от поездки навсегда останутся в сердцах подростков.