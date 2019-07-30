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Путин и патриарх Кирилл утвердили текст памятной доски для установки в Гусевском храме

30 июля 2019, 19:09
Путин и патриарх Кирилл утвердили текст памятной доски для установки в Гусевском храме
В ноябре этого года планируется освящение епископом Черняховским Николаем предела в честь Великого мученика Георгия Победоносца. Недавно в предел установлен новый иконостас, выполненный в «русском стиле» и уже удививший своей красотой и необычностью немалое число туристов и жителей города. Об этом рассказал отец Георгий на своей странице ВКонтакте.

Интенсивно ведется работа над концепцией росписи всего храма. Всехсвятский собор по своей архитектуре является воссозданием лучших традиций национального зодчества, поэтому и для росписи интерьера художники-иконописцы вдохновляются «купеческим» стилем, характерным для храмов Ярославля и Москвы 17-18 веков.

Надеемся, в скором времени мы увидим плоды их работы, тем более, что у храма появился уникальный документ, достойный стен будущего музея храма, над проектированием которого тоже ведется незаметная, но постоянная работа.

Президент страны Владимир Владимирович Путин и Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл своими личными подписями утвердили текст памятной доски для установки в храм.

В эту памятную доску по традиции впишут имена всех благоукрасителей и жертвователей, чьими трудами и средствами была воздвигнута эта церковь.

«Предстоит еще много работы, но с помощью Божьей, молитвами всех святых и кропотливым трудом множества талантливых людей, мы надеемся, что все планы по благоукрашению храма в недалеком будущем обретут видимое воплощение», — подытожил отец Георгий.
церковь
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# 1«Во́лга-Во́лга»
— Такому ансамблю, как у тебя, только в молочной играть, да и то — летом! 
 — Это ещё почему? 
 — Мух не будет: сдохнут!
Вчера, 19:38   ЦитироватьОтветить
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