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Информационный сайт города Гусева

Экс-директор МУП «Управление ЖКХ» из Гусева избежал ответственности за смерть по неосторожности

30 июля 2019, 19:31
Экс-директор МУП «Управление ЖКХ» из Гусева избежал ответственности за смерть по неосторожности
Гусевский городской суд прекратил производство по уголовному делу по обвинению бывшего руководителя муниципального предприятия «Управление ЖКХ» Сергея Копейки, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщается на сайте Rugrad.eu.

Согласно картотеке суда, уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.

Ранее региональная прокуратура сообщала, что Копейка неправомерно допустил бригаду работников к выполнению работ по ремонту черепичной кровли на фасаде одного из жилых домов Гусева. Работы с использованием автогидроподъемника относились к категории повышенной опасности. При этом не были обеспечены безопасность и условия труда бригады, эксплуатирующая организация не была уведомлена о производстве работ с использованием автовышки в охранной зоне линий электропередач. Кроме того, в зоне производства работ не было обеспечено отключение ЛЭП. Один из работников, находившийся в автовышке, получил удар техническим электричеством, от которого скончался на месте происшествия.
суд ЖКХ
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с
# 1сурадж
какой ужас   еще и дело прекратили  вот вам и копейка а человека нет ведь был чей то муж и отец и сын а этот ужас копейка проглядел инструктаж или тот кто был обязан этим заниматься из этого вывод пусть лучше приезжие работают чем свои без мозговые
Вчера, 21:03   ЦитироватьОтветить
10
А
# 2Андрей (не Петрович)
Там ещё и вышка была оформлена на жену Копейки, как оказалось.
Вчера, 23:33   ЦитироватьОтветить
00
П
# 3Протуберанец
Андрей (не Петрович),
Странно было-бы, сапожник и без сапог. 
Сегодня, 00:44   ЦитироватьОтветить
00

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