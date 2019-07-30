Гусевский городской суд прекратил производство по уголовному делу по обвинению бывшего руководителя муниципального предприятия «Управление ЖКХ» Сергея Копейки, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщается на сайте Rugrad.eu.
Согласно картотеке суда, уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.
Ранее региональная прокуратура сообщала, что Копейка неправомерно допустил бригаду работников к выполнению работ по ремонту черепичной кровли на фасаде одного из жилых домов Гусева. Работы с использованием автогидроподъемника относились к категории повышенной опасности. При этом не были обеспечены безопасность и условия труда бригады, эксплуатирующая организация не была уведомлена о производстве работ с использованием автовышки в охранной зоне линий электропередач. Кроме того, в зоне производства работ не было обеспечено отключение ЛЭП. Один из работников, находившийся в автовышке, получил удар техническим электричеством, от которого скончался на месте происшествия.
Экс-директор МУП «Управление ЖКХ» из Гусева избежал ответственности за смерть по неосторожности
30 июля 2019, 19:31
суд ЖКХ
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