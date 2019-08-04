Центр социальной взаимопомощи «Сопричастность» не может открыть филиал в городе Гусеве из-за отсутствия помещения, сообщается на странице центра.
Администрация Гусева сообщила представителям центра, что на балансе города имеются только аварийные помещения, которые они предоставить не могут. В сообщении также говорится, что коммерческую аренду помещения, которая стоит порядка 120 тысяч рублей в год, они не потянут.
«Так что вопрос с Гусевским филиалом пока встал. Открываться, не смотря на желание гусевских волонтеров и потребности малообеспеченных семей, пока негде», — подытожили в сообщении.
Центр социальной взаимопомощи «Сопричастность» не может открыть филиал в Гусеве из-за отсутствия помещения
4 августа 2019, 12:33
Сопричастность волонтёры
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