/ / / Роже Пинон — летчик полка Нормандия-Неман, погибший под Гумбинненом в 1944 году

Одним из летчиков этого соединения, который сражался и погиб под Гумбинненом 1 августа 1944 года, был аспирант (младший лейтенант) Роже Пинон.
Роже Пинон родился в городе Геле в 1915 году. Он был кадровым военным летчиком и принимал участие во Второй Мировой войне с 1 сентября 1939 года. После поражения Франции в 1940 году Роже продолжил службу в авиации. В 1942 году он ушёл из армии, а в конце 1943 года добровольно вступил полк Нормандия-Неман.
С 18 марта 1944 года Роже Пинон вернулся на фронт, а 1 июля 1944 года сбил немецкий бомбардировщик Юнкерс-52.
Во время боевого вылета, 1 августа 1944 года, самолет Роже Пинона был подбит под Гумбинненом. Он смог посадить воздушное военное судно на поле, но сразу был убит жандармом, как член военного формирования военнослужащих, которых немцы в плен не брали и сразу расстреливали, если они не могли подтвердить свою службу в других частях Красной армии.
Роже Пинон был удостоен ордена Отечественной войны второй степени и военного креста французской армии.
Владимир Летягин