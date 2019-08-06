Сегодня Гусев посетил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Во время рабочего визита глава региона проверил ход работ по благоустройству центральной части города.
Вместе с губернатором Гусев посетили спикер Калининградской областной Думы Марина Оргеева, первый заместитель Председателя Правительства Калининградской области Алексей Родин, министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз, и другие профильные министры. Глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев рассказал о ходе работ, а также показал элементы благоустройства площади.
После в конференц-зале городской администрации прошло межведомственное совещание во главе с губернатором по вопросу урегулирования задолженности по транспортному налогу. В совещании приняли участие члены Правительства Калининградской области — вице-губернатор Наталья Сибирева, министр регионального контроля Елена Серая, а также региональное руководство ГИБДД, ФССП, ФНС.
Александр Китаев доложил о проделанной работе и достигнутых показателях. Также о работе Черняховской администрации сообщил её глава Сергей Булычев. Губернатор внёс свои коррективы и дал указания по дальнейшей работе в межведомственном взаимодействии.
Губернатор проинспектировал ход ремонтных работ по благоустройству центра города
6 августа 2019, 22:11
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