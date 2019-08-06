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Губернатор проинспектировал ход ремонтных работ по благоустройству центра города

6 августа 2019, 22:11
Губернатор проинспектировал ход ремонтных работ по благоустройству центра города
Сегодня Гусев посетил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Во время рабочего визита глава региона проверил ход работ по благоустройству центральной части города.

Вместе с губернатором Гусев посетили спикер Калининградской областной Думы Марина Оргеева, первый заместитель Председателя Правительства Калининградской области Алексей Родин, министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз, и другие профильные министры. Глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев рассказал о ходе работ, а также показал элементы благоустройства площади.

После в конференц-зале городской администрации прошло межведомственное совещание во главе с губернатором по вопросу урегулирования задолженности по транспортному налогу. В совещании приняли участие члены Правительства Калининградской области — вице-губернатор Наталья Сибирева, министр регионального контроля Елена Серая, а также региональное руководство ГИБДД, ФССП, ФНС.

Александр Китаев доложил о проделанной работе и достигнутых показателях. Также о работе Черняховской администрации сообщил её глава Сергей Булычев. Губернатор внёс свои коррективы и дал указания по дальнейшей работе в межведомственном взаимодействии.
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