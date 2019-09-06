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Антон Алиханов провел в Гусеве межведомственное совещание по транспортному налогу

6 сентября 2019, 21:54
Антон Алиханов провел в Гусеве межведомственное совещание по транспортному налогу
Сегодня Губернатор Калининградской области Антон Алиханов провел в Гусеве межведомственное совещание, посвященное взысканию задолженности по транспортному налогу. Александр Китаев, глава администрации Черняховска Сергей Булычев и региональное руководство ГИБДД, ФССП и ФНС проинформировали главу региона о проделанной работе.

Антон Алиханов отметил эффективность работы администрации Гусевского городского округа совместно с федеральными службами, что позволило снизить уровень задолженности. Однако, сумма неуплаченного налога остается значительной, в связи с чем совместная работа администрации, налоговых органов и судебных приставов по мобилизации поступлений транспортного налога будет продолжена.
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