Сегодня Губернатор Калининградской области Антон Алиханов провел в Гусеве межведомственное совещание, посвященное взысканию задолженности по транспортному налогу. Александр Китаев, глава администрации Черняховска Сергей Булычев и региональное руководство ГИБДД, ФССП и ФНС проинформировали главу региона о проделанной работе.
Антон Алиханов отметил эффективность работы администрации Гусевского городского округа совместно с федеральными службами, что позволило снизить уровень задолженности. Однако, сумма неуплаченного налога остается значительной, в связи с чем совместная работа администрации, налоговых органов и судебных приставов по мобилизации поступлений транспортного налога будет продолжена.
Антон Алиханов провел в Гусеве межведомственное совещание по транспортному налогу
6 сентября 2019, 21:54