/ / / Семья из посёлка под Гусевом вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

7 августа 2019, 19:40

Семья Башкировых собралась за одним столом. За чаем обсуждают свою победу во Всероссийском конкурсе семей. Организаторы оценили искренний рассказ о многодетной семье, в котором ни капли выдумки. Дом, в котором живёт семья, построил их дед. Инна и Сергей выросли в соседних посёлках, учились в одной школе.Дом Башкировых в посёлке Покровское отличается ухоженностью, рядом хозпостройки и огород.Младшую дочку Василису в семье ласково зовут васильком. Девочка мечтает стать модельером.В девяностые односельчане массово уезжали в город, Башкировы остались. Выручало подсобное хозяйство. Глава семьи Сергей — мастер на все руки.В семье подрастало три сына, братья хотели сестрёнку. Мальчишки уговорили маму взять девочку из детского дома.Василису и её брата Валеру взяли из дома ребёнка ещё совсем крохами. Родительского тепла и внимания хватило на всех.Старшие дети нашли занятие по душе. Владимир — строитель, Вадим — автомеханик, Егор занимается графическим дизайном. Родители смогли разглядеть талант каждого.Башкировы расценивают свою победу в конкурсе семей, как приятную неожиданность, и готовятся к дальней поездке.