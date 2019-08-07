/ / / Семья из посёлка под Гусевом вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

Инна Башкирова, жительница посёлка Покровское:
— Я ехала на рейсовом автобусе, а муж мой такой чубатый, кудрявый, он только отслужил, и ехал домой в солдатской шинели с дипломатом. И я так подумала, вот это будет мой муж.
Дом Башкировых в посёлке Покровское отличается ухоженностью, рядом хозпостройки и огород.
Младшую дочку Василису в семье ласково зовут васильком. Девочка мечтает стать модельером.
В девяностые односельчане массово уезжали в город, Башкировы остались. Выручало подсобное хозяйство. Глава семьи Сергей — мастер на все руки.
Сергей Башкиров, житель посёлка Покровское:
— Крутим, ремонтируем, помогаем другим, советуем, кто не умеет, спрашивают, помогаю в ремонте тракторов, машин.
В семье подрастало три сына, братья хотели сестрёнку. Мальчишки уговорили маму взять девочку из детского дома.
Инна Башкирова:
— С их подачи у нас появился ребёнок девочка. Сейчас Анжелика уже взрослая у неё двое деток. Ну, не знаю, не могу я это объяснить. Это изнутри идёт, вот так хочется всех взять и прижать, пожалеть.
Василису и её брата Валеру взяли из дома ребёнка ещё совсем крохами. Родительского тепла и внимания хватило на всех.
Вадим Башкиров, житель Гусева:
— Секрет прост — это любовь и доверие. Мало быть, брат, сестра, мама, отец, надо быть друзьями, которые всегда поддержат.
Старшие дети нашли занятие по душе. Владимир — строитель, Вадим — автомеханик, Егор занимается графическим дизайном. Родители смогли разглядеть талант каждого.
Сергей Башкиров, житель посёлка Покровское:
— Для себя время, вот в бане погреться, на рыбалке с удочкой посидеть для себя. Главное, чтобы дети были счастливыми и здоровыми.
Башкировы расценивают свою победу в конкурсе семей, как приятную неожиданность, и готовятся к дальней поездке.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Дружную семью Башкировых пригласили в Москву. Торжественная церемония награждения состоится осенью в Государственном Кремлёвском дворце.
Виталий Хвалей
«ГТРК «Калининград»
«ГТРК «Калининград»