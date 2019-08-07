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Семья из посёлка под Гусевом вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

7 августа 2019, 19:40
Семья из посёлка под Гусевом вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года»
Семья Башкировых собралась за одним столом. За чаем обсуждают свою победу во Всероссийском конкурсе семей. Организаторы оценили искренний рассказ о многодетной семье, в котором ни капли выдумки. Дом, в котором живёт семья, построил их дед. Инна и Сергей выросли в соседних посёлках, учились в одной школе.

Инна Башкирова, жительница посёлка Покровское:
— Я ехала на рейсовом автобусе, а муж мой такой чубатый, кудрявый, он только отслужил, и ехал домой в солдатской шинели с дипломатом. И я так подумала, вот это будет мой муж.

Дом Башкировых в посёлке Покровское отличается ухоженностью, рядом хозпостройки и огород.

Младшую дочку Василису в семье ласково зовут васильком. Девочка мечтает стать модельером.

В девяностые односельчане массово уезжали в город, Башкировы остались. Выручало подсобное хозяйство. Глава семьи Сергей — мастер на все руки.

Сергей Башкиров, житель посёлка Покровское:
— Крутим, ремонтируем, помогаем другим, советуем, кто не умеет, спрашивают, помогаю в ремонте тракторов, машин.

В семье подрастало три сына, братья хотели сестрёнку. Мальчишки уговорили маму взять девочку из детского дома.

Инна Башкирова:
— С их подачи у нас появился ребёнок девочка. Сейчас Анжелика уже взрослая у неё двое деток. Ну, не знаю, не могу я это объяснить. Это изнутри идёт, вот так хочется всех взять и прижать, пожалеть.

Василису и её брата Валеру взяли из дома ребёнка ещё совсем крохами. Родительского тепла и внимания хватило на всех.

Вадим Башкиров, житель Гусева:
— Секрет прост — это любовь и доверие. Мало быть, брат, сестра, мама, отец, надо быть друзьями, которые всегда поддержат.

Старшие дети нашли занятие по душе. Владимир — строитель, Вадим — автомеханик, Егор занимается графическим дизайном. Родители смогли разглядеть талант каждого.

Сергей Башкиров, житель посёлка Покровское:
— Для себя время, вот в бане погреться, на рыбалке с удочкой посидеть для себя. Главное, чтобы дети были счастливыми и здоровыми.

Башкировы расценивают свою победу в конкурсе семей, как приятную неожиданность, и готовятся к дальней поездке.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Дружную семью Башкировых пригласили в Москву. Торжественная церемония награждения состоится осенью в Государственном Кремлёвском дворце.

Виталий Хвалей
«ГТРК «Калининград»
семья
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