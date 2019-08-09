/ / / Эмиль-Карл Фон Лукер — глава Гумбинненского района в 1818–1840 годах

Первым главой администрации Гумбинненского крейса был помещик Эмиль-Карл Фон Лукер. Он родился в 1777 году в провинции Тюрингия городе Аугсбург. В 1787 году его отец Фердинанд приобрёл поместье в Немерсдорфе (посёлок Маяковское), куда они перебрались всей семьёй.
Фон Лукер отличился на войне с Францией в 1806–1807 годах. В 1818 году он был назначен главой Гумбинненского крейса, где проработал до 1840 года.
Первостепенное значение Фон Лукер отдавал развитию сельского хозяйства: внедрял новые по тем временам методы введения хозяйства и активно проводил мелиорацию земель. При его правлении Гумбинненский крейс стал одним из лучших сельскохозяйственных районов Пруссии .
Умер Эмиль-Карл Фон Лукер в своём поместье в Немерсдорфе в 1851 году.
Владимир Летягин