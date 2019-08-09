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Эмиль-Карл Фон Лукер — глава Гумбинненского района в 1818–1840 годах

9 августа 2019, 16:38
Изначально Гумбиннен был столицей округа, куда входили современные Клайпеда, Голдап, Озёрск, Нестеров, Черняховск, Советск, Краснознаменск, Неман и близлежащие поселения. В ходе административной реформы для оперативного управления в 1818 году был образован Гумбинненский крейс (район). Это уже был прообраз Гусевского муниципального округа, включая территорию современного Черняховского района и небольшие части соседних районов.

Первым главой администрации Гумбинненского крейса был помещик Эмиль-Карл Фон Лукер. Он родился в 1777 году в провинции Тюрингия городе Аугсбург. В 1787 году его отец Фердинанд приобрёл поместье в Немерсдорфе (посёлок Маяковское), куда они перебрались всей семьёй.

Фон Лукер отличился на войне с Францией в 1806–1807 годах. В 1818 году он был назначен главой Гумбинненского крейса, где проработал до 1840 года.

Первостепенное значение Фон Лукер отдавал развитию сельского хозяйства: внедрял новые по тем временам методы введения хозяйства и активно проводил мелиорацию земель. При его правлении Гумбинненский крейс стал одним из лучших сельскохозяйственных районов Пруссии .

Умер Эмиль-Карл Фон Лукер в своём поместье в Немерсдорфе в 1851 году.

Владимир Летягин
Гумбиннен история
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