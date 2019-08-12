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В Гусеве планируют создать центр амбулаторной онкологической помощи

12 августа 2019, 11:43
В Гусеве планируют создать центр амбулаторной онкологической помощи
Министерство здравоохранения Калининградской области подготовило программу «Борьба с онкологическими заболеваниями». Она рассчитана до 2024 года и предполагает существенное улучшение статистики по злокачественным новообразованиям. Об этом пишет Калининград.Ru.

Как следует из документа, показатели заболеваемости в Калининградской области ниже среднероссийских, но смертность при этом выше. Основной предпосылкой для снижения гибели людей в программе называют строительство онкоцентра.

«Ввод в эксплуатацию центра позволит централизовать онкологическую службу на базе одного учреждения, сосредоточить контроль за проведением скрининговых программ, диспансерным наблюдением, лечением на базе одного учреждения, а также позволит оказывать высококвалифицированную помощь на территории региона», — говорится в программе.

Кроме этого, в области планируют создать четыре центра амбулаторной онкологической помощи на базе многопрофильных медицинских организаций со штатным нормативом — один врач-онколог и одна медицинская сестра на 25 тысяч человек прикреплённого населения. Такие центры должны появиться в Калининграде, Гусеве, Советске и Зеленоградске.

По данным властей, увеличение показателя смертность от новообразований говорит «о серьёзных недостатках в диагностике и её качестве». Ещё одна проблема — низкая эффективность диспансерного наблюдения.

В 2017 году от различных новообразований умерли 2015 жителей Калининградской области. В 2018 году этот показатель вырос до 2035 человек. При этом за последние 10 лет существенно сократилась одногодичная смертность, когда люди умирают в течение первого года после постановки диагноза. За этот же период смертность в трудоспособном возрасте снизилась на 13%. Также в Минздраве отмечают высокую пятилетнюю выживаемость — она составляет 56,8%.
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