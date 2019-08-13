Три депутата Гусевского городского округа указали неполные сведения в справках о доходах

13 августа 2019, 10:55

Гусевской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции в окружном Совете депутатов МО «Гусевский городской округ».



Проверка показала, что вопреки требованиям федеральных законов тремя депутатами окружного Совета депутатов Гусевского городского округа при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее — справки) допущены нарушения.



Так, выявлено, что одним депутатом в справке за 2018 год указаны недостоверные сведения, а именно скрыт доход супруги (более 130 тыс. руб.), вторым — не указаны объекты недвижимости супруги (нежилое здание, земельный участок), третьим — скрыт факт наличия статуса учредителя трех коммерческих организаций.



Кроме того, установлено, что заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при окружном Совете депутатов МО «Гусевский городской округ» проводились с рассмотрением соответствующих вопросов, отнесенных к ее компетенции, с нарушением установленного порядка.



По итогам проверки Гусевской городской прокуратурой внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений, причин и условий им способствующих и рассмотрении вопроса о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения.



Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

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