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Информационный сайт города Гусева

Три депутата Гусевского городского округа указали неполные сведения в справках о доходах

13 августа 2019, 10:55
Три депутата Гусевского городского округа указали неполные сведения в справках о доходах
Гусевской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции в окружном Совете депутатов МО «Гусевский городской округ».

Проверка показала, что вопреки требованиям федеральных законов тремя депутатами окружного Совета депутатов Гусевского городского округа при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее — справки) допущены нарушения.

Так, выявлено, что одним депутатом в справке за 2018 год указаны недостоверные сведения, а именно скрыт доход супруги (более 130 тыс. руб.), вторым — не указаны объекты недвижимости супруги (нежилое здание, земельный участок), третьим — скрыт факт наличия статуса учредителя трех коммерческих организаций.

Кроме того, установлено, что заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при окружном Совете депутатов МО «Гусевский городской округ» проводились с рассмотрением соответствующих вопросов, отнесенных к ее компетенции, с нарушением установленного порядка.

По итогам проверки Гусевской городской прокуратурой внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений, причин и условий им способствующих и рассмотрении вопроса о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения.

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.
Админстрация Гусевского района коррупция
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С
# 1Старик Хоттабыч
А фамилии озвучить можно. В перспективе хотелось бы узнать, какую ответственность понесли фигуранты.

Сегодня, 11:17   ЦитироватьОтветить
120
# 2.
Цитата: Старик Хоттабыч
А фамилии озвучить можно. В перспективе хотелось бы узнать, какую ответственность понесли фигуранты.

Зачем? Ведь тогда за них могут и не проголосовать...😉
Сегодня, 13:21   ЦитироватьОтветить
30
М
# 3Мир
так писала избирательная  комиссия, что вернула документы из-за неверных данных о доходах кандидата в областную думу, а в гусевскую приняли и теперь депутат Юрил., может он.
Сегодня, 13:58   ЦитироватьОтветить
10
Д
# 4Депутат
это Думов, Лебедев и Каюков.
Сегодня, 14:00   ЦитироватьОтветить
41
С
# 5Суканов
Вот оно че, Михалыч… Тут люди сотнями тысяч скрывают доход, а вы про приставов пишите, которые крохи с простолюдинов отжимают  
Сегодня, 14:37   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 6Гость Гость
Какой нормальный человек, за Каюкова голосовал?
Сегодня, 15:19   ЦитироватьОтветить
100
з
# 7знающий
Цитата: Гость Гость
Какой нормальный человек, за Каюкова голосовал?
Так он вообще сейчас зам Гнездилова!
Сегодня, 15:26   ЦитироватьОтветить
30
Г
# 8Голосовавший
Гость Гость,
Только дебилы за него голосуют
Сегодня, 16:07   ЦитироватьОтветить
30
П
# 9Прохожий
знающий, так каждый себе команду подбирает...

Сегодня, 17:21   ЦитироватьОтветить
10

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