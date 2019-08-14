Городская администрация объявила аукцион на выполнение второго этапа работ по реконструкции улично-дорожной сети центральной части города в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж». Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Проектом предусмотрена подготовка основания и укладка асфальтобетонного покрытия и тротуарной плитки на общей площади 2 875 м². Подрядчик также должен установить автобусную остановку и организовать парковочные места.
Аукцион состоится 28 августа. Начальная цена контракта оценивается в 8,3 миллиона рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 года.
Местные власти ищут подрядчика для выполнения 2-го этапа реконструкции улично-дорожной сети в центре города
14 августа 2019, 13:41Русская Победа спасла Париж аукцион
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