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Информационный сайт города Гусева

Местные власти ищут подрядчика для выполнения 2-го этапа реконструкции улично-дорожной сети в центре города

14 августа 2019, 13:41
Городская администрация объявила аукцион на выполнение второго этапа работ по реконструкции улично-дорожной сети центральной части города в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж». Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Проектом предусмотрена подготовка основания и укладка асфальтобетонного покрытия и тротуарной плитки на общей площади 2 875 м². Подрядчик также должен установить автобусную остановку и организовать парковочные места.

Аукцион состоится 28 августа. Начальная цена контракта оценивается в 8,3 миллиона рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 года.
Русская Победа спасла Париж аукцион
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