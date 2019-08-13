Городская администрация ищет подрядчика для проведения части ремонтных работ в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж». Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Проектом предусмотрено укладка покрытий из тротуарной плитки, брусчатки, установка бортовых камней, возведение монолитной железобетонной лестницы и установка пандуса. От подрядчика также требуется установить металлические столбы, сделать покрытия на цементном растворе из плиток и металлические ограждения.
Торги назначены на 30 августа. Максимальная стоимость работ оценивается 20,5 миллиона рублей. Окончательная приемка объекта состоится в ноябре 2019 года.
Городская администрация ищет подрядчика для выполнения части ремонтных работ по благоустройству центра города
13 августа 2019, 19:18Русская Победа спасла Париж
109 просмотров | 2 комментария
Другие новости по теме