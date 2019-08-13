Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Городская администрация ищет подрядчика для выполнения части ремонтных работ по благоустройству центра города
Информационный сайт города Гусева

Городская администрация ищет подрядчика для выполнения части ремонтных работ по благоустройству центра города

13 августа 2019, 19:18
Городская администрация ищет подрядчика для проведения части ремонтных работ в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж». Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Проектом предусмотрено укладка покрытий из тротуарной плитки, брусчатки, установка бортовых камней, возведение монолитной железобетонной лестницы и установка пандуса. От подрядчика также требуется установить металлические столбы, сделать покрытия на цементном растворе из плиток и металлические ограждения.

Торги назначены на 30 августа. Максимальная стоимость работ оценивается 20,5 миллиона рублей. Окончательная приемка объекта состоится в ноябре 2019 года.
Русская Победа спасла Париж
109 просмотров   |   2 комментария
0 голосов
Другие новости по теме
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
В ГДК прошло общественное обсуждение концепции проекта «Русская Победа спасла Париж»
В ГДК прошло общественное обсуждение концепции проекта «Русская Победа спасла Париж»
На совете по культуре при губернаторе обсудили концепцию проекта «Русская победа спасла Париж»
На совете по культуре при губернаторе обсудили концепцию проекта «Русская победа спасла Париж»
Городская администрация ищет подрядчика для ремонта дороги на улице Профсоюзной
Городская администрация ищет подрядчика для ремонта дороги на улице Профсоюзной
г
# 1глас божий
положите туда настоящую брусчатку-тогда площадь будет иметь исторический вид а не новодел.. в грёбаной Европе Маракашки спокойно перекладывают брусчатку а в Гусеве типа не найти? подумайте хотя бы-брусчатка там обязана присутствовать и чем больше тем старинней
Сегодня, 19:27   ЦитироватьОтветить
01
д
# 2друг
смех смехом при чем брусчатка нужно с начало найти нормальных подрядчиков как сейчас называют  по русски работников которые будут работать а не  типа пришел ушел исторический вид гуманоид а чтобы работа шла нужен нормальный администратор и брусчатку переложат и исторический вид придадут который на черта никому не нужен людям нужно открытие площади нормальное хоть с плиткой без но чтоб открытие было и ходили как раньше без выдумок с клумбочками и краниками .Жили и ходили по площади и возле памятника сидели ну на хрен было разрывать чтоб раскопками заниматься наймите уже Лактионова Юрика в подрядчики он все проследит и к новому году хоть елка стоять будет а не горки с песком.
Сегодня, 19:55   ЦитироватьОтветить
01

Оставить комментарий

Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико