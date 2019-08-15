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Дан старт третьему этапу проекта «Особая комната для особых людей»

15 августа 2019, 11:59
Дан старт третьему этапу проекта «Особая комната для особых людей»
Дан старт третьему (завершающему) этапу проекта президентского гранта «Особая комната для особых людей». В этом этапе приглашены 10 человек с особыми возможностями здоровья, из них 6 взрослых и 4 ребёнка.

Уже проведена первая диагностика эмоционального состояния, намечен график занятий. Занятия проводятся в социально-реабилитационном отделении МБУ «КЦСОН в ГГО» психологом Прожоренко И.А.

Проект «Особая комната для особых людей» реализуется благодаря гранту Президента Российской Федерации.
центр реабилитации и коррекции
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