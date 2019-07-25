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Подходит к завершению второй этап проекта программы «Особая комната для особых людей»

25 июля 2019, 18:17
Подходит к завершению второй этап проекта программы «Особая комната для особых людей»
Подходит к завершению второй этап проекта программы «Особая комната для особых людей». Реализация проекта проходит на базе социально-реабилитационного отделения Комплексного центра социального обслуживания населения.

На этом этапе в психолог проводит занятия для 21-го получателя социальных услуг детей и взрослых. Занятия по программе предусматривают такие техники, как ароматерапия, психологическая саморегуляция, расслабление и активизация мышц, благодаря сенсорным воздействиям.

Впереди третий этап проекта, который продлится до 31 октября этого года.

Проект «Особая комната для особых людей» реализуется благодаря гранту Президента Российской Федерации.
Комплексный центр социального обслуживания населения
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