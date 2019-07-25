Подходит к завершению второй этап проекта программы «Особая комната для особых людей»

25 июля 2019, 18:17

Подходит к завершению второй этап проекта программы «Особая комната для особых людей». Реализация проекта проходит на базе социально-реабилитационного отделения Комплексного центра социального обслуживания населения.



На этом этапе в психолог проводит занятия для 21-го получателя социальных услуг детей и взрослых. Занятия по программе предусматривают такие техники, как ароматерапия, психологическая саморегуляция, расслабление и активизация мышц, благодаря сенсорным воздействиям.



Впереди третий этап проекта, который продлится до 31 октября этого года.



Проект «Особая комната для особых людей» реализуется благодаря гранту Президента Российской Федерации.

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