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В Гусеве прошли мероприятия, посвященные 105-й годовщине Гумбинненского сражения

20 августа 2019, 18:37
В Гусеве прошли мероприятия, посвященные 105-й годовщине Гумбинненского сражения
20-го августа — 105-я годовщина знаменитого Гумбинненского сражения. Битва в августе 1914 года завершилась победой русских войск и отходом германских частей. Памятные мероприятия проходят на востоке Калининградской области. В Гусеве в Храме Всех Святых отслужили панихиду, посвящённую памяти русских солдат и офицеров, павших на полях Первой мировой войны.

В церкви разместилась передвижная выставка «Первая мировая война в фотографиях».

Лариса Белоярцева, жительница Калининграда:
— Белоярцев Глеб Петрович, мой дедушка, он был ранен в этом сражении и лежал в лазарете. Прадедушка — Слюсаренко Владимир Алексеевич, он был начальником 43-й пехотной дивизии, а потом начальником 28 армейского корпуса.

В памятных мероприятиях принимают участие военнослужащие Балтийского флота, представители молодёжных и военно-патриотических объединений. Жители и гости Гусева возложили цветы к памятнику «Штыковая атака».

Андрей Ермак, Министр по культуре и туризму Калининградской области:
— Вот такие памятные мероприятия, мне кажется, очень важны с точки зрения воспитательной и образовательной составляющей.
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