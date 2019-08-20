/ / / В Гусеве прошли мероприятия, посвященные 105-й годовщине Гумбинненского сражения

20-го августа — 105-я годовщина знаменитого Гумбинненского сражения. Битва в августе 1914 года завершилась победой русских войск и отходом германских частей. Памятные мероприятия проходят на востоке Калининградской области. В Гусеве в Храме Всех Святых отслужили панихиду, посвящённую памяти русских солдат и офицеров, павших на полях Первой мировой войны.В церкви разместилась передвижная выставка «Первая мировая война в фотографиях».В памятных мероприятиях принимают участие военнослужащие Балтийского флота, представители молодёжных и военно-патриотических объединений. Жители и гости Гусева возложили цветы к памятнику «Штыковая атака».