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Информационный сайт города Гусева

В Маяковском отпраздновали День посёлка

24 августа 2019, 18:26
В Маяковском отпраздновали День посёлка
Сегодня, 24 августа, посёлок Маяковское отметил свой очередной День рождения. Центром праздничного мероприятия стала украшенная площадь у местного Дома культуры.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, поздравить жителей с Днём посёлка и пожелать дальнейшего процветания приехал глава администрации Гусевского округа Александр Китаев. Также слово для поздравления было предоставлено начальнику Маяковского территориального отдела Александру Круцан. После глава округа и начальник территориального отдела приняли участие в церемонии награждения благодарственными письмами и подарками почетных и активных жителей Маяковского. В адрес сельчан прозвучало много благодарностей.

За торжественной частью последовала концертная программа.

День посёлка смело можно считать удавшимся, ведь праздничному настроению сегодня способствует тёплая и солнечная погода.
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# 1Гость Гость
И как администрация всё успевает...и на захоронение приехать,и на Дне посёлка поскакать. Неверно как-то эти мероприятия в один день выбраны..
Сегодня, 19:10   ЦитироватьОтветить
10
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# 2Протуберанец
Гость Гость,
Это Вы точно подметил, там в "красном доме" такие специалисты цирка сидят, что других и не надо. И фокусники есть, и клоуны, и укратители животных. Все умеют, везде успевают. Ма-ла-дци!!! 
Сегодня, 20:33   ЦитироватьОтветить
20
о
# 3однако
Однако)) Не всё успевают)) Велопробег в прошлые года всегда сливался в День посёлка в Маяковском.
Жаль, прервали традицию города
Сегодня, 20:48   ЦитироватьОтветить
10
С
# 4Старик Хоттабыч
С костюмом,что-то не то, уставший какой-то (в смысле костюм). Единственный что-ли?. Выходной день,оденься ты как человек в футболку, джинсы. Или надо значимость свою везде показывать? Хотя какая там значимость, все и так знают, что брехло первейшее.
Сегодня, 21:33   ЦитироватьОтветить
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