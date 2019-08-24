/ / / В Маяковском отпраздновали День посёлка

Сегодня, 24 августа, посёлок Маяковское отметил свой очередной День рождения. Центром праздничного мероприятия стала украшенная площадь у местного Дома культуры.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, поздравить жителей с Днём посёлка и пожелать дальнейшего процветания приехал глава администрации Гусевского округа Александр Китаев. Также слово для поздравления было предоставлено начальнику Маяковского территориального отдела Александру Круцан. После глава округа и начальник территориального отдела приняли участие в церемонии награждения благодарственными письмами и подарками почетных и активных жителей Маяковского. В адрес сельчан прозвучало много благодарностей.
За торжественной частью последовала концертная программа.
День посёлка смело можно считать удавшимся, ведь праздничному настроению сегодня способствует тёплая и солнечная погода.