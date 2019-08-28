27 августа 2019 года, на заседании правительства Калининградской области, назвали города, в которых труднее всего попасть к врачу. Это произошло после доклада об исполнении бюджета территориального фонда общего медицинского страхования, сообщает информационное агентство «Русский Запад».
Председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева спросила, какие муниципалитеты остаются в аутсайдерах по профилактическим медицинским осмотрам граждан.
«Гурьевск, Балтийск, Гусев», — ответила директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области Татьяна Дёмина. В ответ на это спикер Облдумы попросила министра здравоохранения Александра Кравченко усилить организацию профилактических осмотров в названных районах. Марина Оргеева напомнила, что как раз в этих муниципалитетах острее всего чувствуется нехватка «узкопрофильных» врачей.
Гусев в числе городов, где труднее всего попасть к врачу
28 августа 2019, 13:00