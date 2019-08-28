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Информационный сайт города Гусева

Гусев в числе городов, где труднее всего попасть к врачу

28 августа 2019, 13:00
Гусев в числе городов, где труднее всего попасть к врачу
27 августа 2019 года, на заседании правительства Калининградской области, назвали города, в которых труднее всего попасть к врачу. Это произошло после доклада об исполнении бюджета территориального фонда общего медицинского страхования, сообщает информационное агентство «Русский Запад».

Председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева спросила, какие муниципалитеты остаются в аутсайдерах по профилактическим медицинским осмотрам граждан.

«Гурьевск, Балтийск, Гусев», — ответила директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области Татьяна Дёмина. В ответ на это спикер Облдумы попросила министра здравоохранения Александра Кравченко усилить организацию профилактических осмотров в названных районах. Марина Оргеева напомнила, что как раз в этих муниципалитетах острее всего чувствуется нехватка «узкопрофильных» врачей.
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к
# 1котовский
неудивительно все деньги ушли на поповские капризы
Вчера, 17:12   ЦитироватьОтветить
10
Ж
# 2Житель
Живу много лет в Гусеве, но хуже чем сейчас не было никогда! Теперь точно могу сказать, что всё зависит от гл. врача. Верните Кузеленкова В.В.! Верните любой ценой!
Вчера, 18:09   ЦитироватьОтветить
170
С
# 3Слесарь
В марте месяце, 83-х летняя женщина, моя мама, у сестры ОфтАльмолога, - врача то УНИЧТОЖИЛА глав-врач, получила инструкцию о необходимостми операции по замене хрусталика. Её направление передали в Регитстратуру...
И -
-Все...
Но, представьте себе ... - полное ВСЕ!!!?
- Ну хоть ложись и умирай! - От куда они её взяли , такую бездушную???
Как бы Путин В.В. не тужился, насчет доступности мединцинского обслуживания, вместе с
В. Скворцовой, которая утверждает, что доступность медицинских услуг - максимум 30 дней, - там РАБОТНИК ..., по виду, - весьма ОБЕСПЕЧЕННЫЙ по жизни, -  уже 5 месяцев рассказывает нам, с мамой,
"сказки" что больной, т.е. моей, 83 -летней маме, необходимо пройти осмотр в кабинеие №169 в Калиниградской ОРБ. - И что врача в этом кабинете, по каким-то причинам, - все нет и нет?
- Вопрос - , а что, Офтальмолог в КО один в КО при Алихпнове А.А остался?
Понятно,  что в Гусеве глав-врач "ценнее и нужнее вех докторов"!
И, представть  ебе, - с Марта месяца мы ждем, когда эта "весьма благополучная дама, даст нам направление, на обследование к врачу, в кабинет № 169 в Калининградской Областной Борльнице?!
А потом, после её благославления - нкс поставят на очередь на операц2ирю!?
Да здравствут А.А. АлихапновЙ!
Сегодня, 00:42   ЦитироватьОтветить
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