С начала сентября в связи с традиционным сезонным снижением пассажиропотока частично изменяется расписание пригородных поездов на Гусевском направлении.
Отменяется утренний поезд выходного и праздничного дня из Чернышевского в Калининград. Другой поезд направления Калининград — Чернышевское (время отправления с Южного вокзала 18:40) со 2 сентября будет курсировать только по рабочим дням, а не ежедневно, как в летние месяцы.
С изменениями в расписании движения пригородных поездов возможно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
С 1 сентября пригородный поезд Калининград — Чернышевское будет ходить только по будням
30 августа 2019, 21:25