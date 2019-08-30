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Информационный сайт города Гусева

С 1 сентября пригородный поезд Калининград — Чернышевское будет ходить только по будням

30 августа 2019, 21:25
С 1 сентября пригородный поезд Калининград — Чернышевское будет ходить только по будням
С начала сентября в связи с традиционным сезонным снижением пассажиропотока частично изменяется расписание пригородных поездов на Гусевском направлении.

Отменяется утренний поезд выходного и праздничного дня из Чернышевского в Калининград. Другой поезд направления Калининград — Чернышевское (время отправления с Южного вокзала 18:40) со 2 сентября будет курсировать только по рабочим дням, а не ежедневно, как в летние месяцы.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов возможно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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