В Калининградской области выбрали лучшие МФЦ 9 сентября 2019, 14:36

Первое место в ежегодном профессиональном состязании многофункциональных центров региона завоевала команда из Гурьевска.



Местный МФЦ считается одним из старейших не только в регионе. Учреждение, предоставляющее услуги по принципу «одного окна», появилось в Гурьевске ещё в 2008 году, став первым в Северо-Западном федеральном округе.



«Серебро» по итогам конкурса получил МФЦ Гусевского городского округа. Третье место разделили многофункциональные центры Светлогорска и Черняховска.



В конкурсе «Лучший универсальный специалист МФЦ» первое место заняла Анна Коломиец, более трёх лет работающая в МФЦ Зеленоградского городского округа. На втором месте — сотрудница МФЦ Светлогорского округа София Зайцева, на третьем — Людмила Селивончик, представляющая МФЦ на улице Инженерной в Калининграде.



В конкурсную комиссию под руководством директора уполномоченного МФЦ по Калининградской области Сергея Корягина вошли представители региональных отделений Пенсионного фонда, Росреестра, Федеральной налоговой службы, Центра социальной поддержки населения.



В ходе конкурса оценивалась профессиональная деятельность соискателей, показатели эффективности работы центров, комфортность и доступность предоставляемых услуг, а также презентации и видеоролики участников. Конкурсанты прошли проверку на стрессоустойчивость и находчивость.



Для справки:



Первые МФЦ заработали в Калининградской области пять лет назад, в декабре 2014 года. Сейчас сеть объединяет 24 центра и девять территориальных обособленных структурных подразделений «Мои документы», которые охватывают 100% населения региона. В режиме «одного окна» в каждом из учреждений можно оформить более 200 государственных и муниципальных услуг. Ежемесячно в МФЦ региона обращается более ста тысяч человек.