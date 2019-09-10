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Литейная мастерская Дингера — объединенный машиностроительный завод Гумбиннена

10 сентября 2019, 13:56
Цех по производству двигателей. Фотография 1929 года.
На Кёнигштрассе, там, где позднее располагался завод СТА, в 1860 году появилась литейная мастерская Дингера, которая с начала прошлого века преобразовалась в завод по выпуску сельскохозяйственных машин.

С 1917 года предприятие начало называться «Объединенный машиностроительный завод Гумбиннена». Завод имел очень разносторонний профиль — были литейные цеха для чугуна, стали и цветного металла, столярный цех, цех по выпуску дизельных и бензиновых двигателей.


Машина директора рядом с цехом по производству двигателей.

Предприятие выпускало огромный ассортимент продукции: молотилки, прессы для торфа, различные катки, свеклорезки, мельничное оборудование, насосы разного профиля, литьё, двигатели для разных видов техники и многое другое.


Цех по производству двигателей. Фотография 1934 года.

Во время войны завод работал на нужды фронта. На нём также трудились пленные, в том числе и из СССР. Но даже во время войны численность трудового коллектива не превышала 400-500 человек.


Ярмарка производимой техники. Фотография 1928 года.

В конце Великой Отечественной войны завод был эвакуирован в город Вильгельмсхафен в Нижней Саксонии и просуществовал там до 1950 года.

Владимир Летягин
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