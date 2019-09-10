/ / / Литейная мастерская Дингера — объединенный машиностроительный завод Гумбиннена

С 1917 года предприятие начало называться «Объединенный машиностроительный завод Гумбиннена». Завод имел очень разносторонний профиль — были литейные цеха для чугуна, стали и цветного металла, столярный цех, цех по выпуску дизельных и бензиновых двигателей.
Машина директора рядом с цехом по производству двигателей.
Предприятие выпускало огромный ассортимент продукции: молотилки, прессы для торфа, различные катки, свеклорезки, мельничное оборудование, насосы разного профиля, литьё, двигатели для разных видов техники и многое другое.
Цех по производству двигателей. Фотография 1934 года.
Во время войны завод работал на нужды фронта. На нём также трудились пленные, в том числе и из СССР. Но даже во время войны численность трудового коллектива не превышала 400-500 человек.
Ярмарка производимой техники. Фотография 1928 года.
В конце Великой Отечественной войны завод был эвакуирован в город Вильгельмсхафен в Нижней Саксонии и просуществовал там до 1950 года.
Владимир Летягин