Детско-юношеский центр открыл свои двери 10 сентября 2019, 18:06

На протяжении многих лет в последнюю субботу лета МАУ ДО «ДЮЦ» гостеприимно открывает свои двери для всех желающих, чтобы ознакомиться с предложениями Детско-юношеского Центра. В этот день мы с особым трепетом встречали гостей в новом корпусе. Центр и близлежащие территории были заполнены счастливыми голосами детей и взрослых, которые пришли на наш праздник «Подари себе звезду!».



Под звуки красивой музыки каждый гость мог посетить любые мастер-классы планеты «Творчество», представленные нашими педагогами дополнительного образования и тренерами-преподавателями. Для этого Маленький принц выдал каждому гостю карту поиска Звезд, которая являлась путеводителем по представленным мастер-классам.



В «Долине МиРоботов» гостей встречали педагоги технического творчества — Виалетта Георгиевна Шпилевая и Елена Николаевна Павлова, а также их обучающиеся Никита Ган, Денис Ермолич, Лиза Коренец. Они предложили гостям поучаствовать в робофутболе, предоставили возможность запустить робота-кондитера и управлять автомобилем при помощи перчатки, смогли скорректировать эмоциональный фон желающих при помощи нейрооборудования.



Для изготовления барельефа гостям необходимо было посетить «Скалу барельефа», где с тонкостями этого вида декоративных работ всех желающих ознакомила Оксана Владимировна Величкина.



На «Мысе рукоделия» гостей встречали педагоги художественной направленности — Светлана Алексеевна Наумова, Валентина Алексеевна Савоськина и Анна Александровна Рунг. Здесь гости смогли своими руками изготовить пластилиновые мини-экспозиции, а на «Опушке ёжиков» и в «Лягушачьей заводи» ребята создали из бумаги маленькие шедевры -сувениры.



В течение всего мероприятия работала интерактивная площадка объединения «New Soul Dance», на которой Роза Сергеевна Бажанова и ее обучающиеся Анна Пикулина, Арина Горбатенко, Денис Куколев, Валерия Иванова, Анастасия Дзюба, София Полякова, Виктория Бессонова, Анастасия Лаврентьева, Анастасия Зуева, Татьяна Кузнецова, Эльвира Терещенко провели показательные выступления и представили танцевальный мастер-класс всем желающим.



Не менее увлекательным для наших гостей оказался «Полуостров героев», на котором Владимир Сергеевич Наумов, Андрей Анатольевич Гойколов и Сергей Алексеевич Аксютин представили свои объединения. Педагогами и их обучающимися (Андрей Пещериков, Станислав Лосев, Иван Ковылкин, Саид Мамалиев, Антон Ган, Даниил Обозный, Софья Кузнецова, Кирилл Швец, Алина Артемьева, Анна Славинскайте, Александр Мельниченко, Георгий Наумов, Никита Корбут, Вячеслав Гаврилов, Антон Настин, Анастасия Пупкис, Анастасия Хмелевская, Валерий Горло, Ангелина Лисаускайте, Елизавета Ильина, Илья Маслов, Артур Юнг, Михаил Андрус, Ангелина Дозорнова, Вероника Хорунжая) были продемонстрированы навыки вольной борьбы, навыки по спортивному туризму и сбору-разбору автоматов.



Большой заряд бодрости и веселья путешествующим по планете «Творчество» подарил наш друг Святослав Быстрый. Он организовал танцевальное соревнование на «Островке Джаз-dence».



Нам приятно, что путешествие по планете «Творчество» было увлекательным, и каждая площадка вызывала неподдельный интерес у детей и взрослых. Видеть счастливые лица наших гостей — огромная радость для организаторов. И, безусловно, важным для нас было то, что в создании такого праздничного настроения принимали активное участие наши обучающиеся, посещающие Центр ни один год — Юля Пашкова, Надя Петренко, Настя Терехова, Саша Алейникова, Лена Куркина, Мария Фролова, Настя Гриб, Кира Гуржина, Алина Куркина, Степан Колосов.



Конечно, все площадки квеста подарили много впечатлений, но незабываемым остается тесный контакт педагогов и их обучающихся. Спасибо вам большое, дорогие наши друзья!



Мы надеемся, что новый творческий сезон подарит нам радость общения и сотворчества с ребятами и их родителями, которые ранее начали посещать Центр, и которые придут к нам в новом учебном году!



Мы с нетерпением ждем встречи с каждым из вас!