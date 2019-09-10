Прокуратура требует от администрации города создать специализированную стоянку для задержанного транспорта 10 сентября 2019, 16:05

Проверкой установлено, что на территории Гусевского городского округа не создана специализированная стоянка для хранения задержанных транспортных средств, отсутствие которой влияет на безопасность дорожного движения, поскольку сотрудниками отделения ГИБДД МО МВД России «Гусевский» не производится задержание транспортных средств и запрещение их эксплуатации с помещением на стоянку, что создает угрозу общественному порядку, жизни и здоровью граждан, повреждения имущества.



Оставление транспортного средства на автомобильной дороге создает также помехи для других участников дорожного движения. Кроме того, отсутствие специализированных стоянок ведет к невозможности применения задержания транспортных средств как обеспечительной меры для предотвращения дальнейшего нарушения лицом, находящимся, в том числе, в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.



В связи с вышеизложенным, и. о. Гусевского городского прокурора в суд направлено исковое заявление об обязании администрацию МО «Гусевский городской округ» сформировать земельный участок для размещения специализированной стоянки для хранения задержанных транспортных средств.