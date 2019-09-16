По результатам гала-концерта IX Международного фестиваля детских команд КВН в городе Анапа Гусевская команда «Лето» приглашена на детский телепроект развлекательного канала СТС.
Команда «Лето» выражает благодарность директору агентства по делам молодежи Калининградской области Денису Калиновскому, главе МО «Гусевский городской округ» Александру Китаеву за поддержку.
Поздравляем ребят и с большим удовольствием будем смотреть и болеть!
Гусевская команда КВН «Лето» примет участие в детском телепроекте канала СТС
16 сентября 2019, 11:30