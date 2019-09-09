Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / «Лето» примет участие в международном фестивале детских команд КВН в городе Анапе
Информационный сайт города Гусева

«Лето» примет участие в международном фестивале детских команд КВН в городе Анапе

9 сентября 2019, 11:51
Команда КВН «Лето» из города Гусева благодаря чемпионству в Классной Лиги КВН (Официальное Калининградское представительство Всероссийской юниор лиги КВН) вылетает сегодня на Международный фестиваль детских команд КВН в город Анапу.

Эта поездка состоялось благодаря финансовой поддержке агентства по делам молодежи Калининградской области и МО «Гусевский городской округ».

Команда «Лето» выражает благодарность директору агентства по делам молодежи Калининградской области Денису Николаевичу Калиновскому, главе МО «Гусевский городской округ» Александру Александровичу Китаеву за поддержку и самой классной «Классной Лиги КВН».
КВН
49 просмотров
0 голосов
Другие новости по теме
Гусевская команда вышла в финал «КЛАССной лиги КВН»Гусевская команда вышла в финал «КЛАССной лиги КВН»Гусевская команда «ЛЕТО» — чемпион КЛАССной лиги КВНГусевская команда «ЛЕТО» — чемпион КЛАССной лиги КВНГусевская команда «Лето» заняла первое место на фестивале «КЛАССной лиги» КВНГусевская команда «Лето» заняла первое место на фестивале «КЛАССной лиги» КВНГусевская команда КВН «Лето» стала первой в четвертьфинале «Классной лиги»Гусевская команда КВН «Лето» стала первой в четвертьфинале «Классной лиги»
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»