«Лето» примет участие в международном фестивале детских команд КВН в городе Анапе 9 сентября 2019, 11:51

Команда КВН «Лето» из города Гусева благодаря чемпионству в Классной Лиги КВН (Официальное Калининградское представительство Всероссийской юниор лиги КВН) вылетает сегодня на Международный фестиваль детских команд КВН в город Анапу.



Эта поездка состоялось благодаря финансовой поддержке агентства по делам молодежи Калининградской области и МО «Гусевский городской округ».



Команда «Лето» выражает благодарность директору агентства по делам молодежи Калининградской области Денису Николаевичу Калиновскому, главе МО «Гусевский городской округ» Александру Александровичу Китаеву за поддержку и самой классной «Классной Лиги КВН».