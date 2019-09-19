/ / / В Гусевском округе объекты ЖКХ полностью готовы к отопительному сезону

В четверг, 19 сентября, состоялось оперативное совещание регионального правительства.
Основным вопросом повестки стала подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019–2020 гг.
В своем докладе министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз отметил, что по всем категориям работ уровень выполнения соответствует нормативным показателям. Созданы необходимые запасы топлива. В завершающей стадии идет ремонт теплоисточников и коммунальных сетей.
Теплоснабжающие организации до 1 ноября, а муниципальные образования — до 15 ноября должны оформить и получить паспорта готовности. Соответствующие проверки проводит Северо-Западное управление Ростехнадзора.
В целом по области жилищный фонд подготовлен на 98%. Полностью готовы объекты ЖКХ в девяти муниципальных образованиях (Гурьевский, Гусевский, Зеленоградский, Озерский, Пионерский, Правдинский, Светловский, Советский, Янтарный городские округа). Было отмечено, что необходимо увеличить темпы работ Балтийскому, Гвардейскому, Мамоновскому, Нестеровскому, Светлогорскому и Черняховскому городским округам.
При подготовке к отопительному сезону одной из основных задач является погашение задолженности перед поставщиками энергоресурсов муниципальными теплоснабжающими предприятиями. На сегодняшний день эта сумма составляет 145,3 млн руб. В аналогичном периоде прошлого года задолженность была значительно выше и составляла 273,1 млн руб.
«Подготовка к отопительному сезону в целом проходит лучше, чем в прошлом году. Все глобальные замечания учтены, — отметил глава региона Антон Алиханов. — Уровень задолженности планомерно снижается. В 2019 году из областного бюджета предоставлены субсидии муниципальным образованиям в размере порядка 495 миллионов рублей на организацию надежного и бесперебойного теплоснабжения. Мы ввели такую практику и заранее доводим информацию до муниципалитетов. Это позволяет им эффективнее планировать свои бюджеты».
Губернатор также отметил о необходимости предпринимать системные меры по модернизации комплекса ЖКХ, повышения его эффективности, что должно способствовать снижению расходов на отопление.
В Гусевском округе объекты ЖКХ полностью готовы к отопительному сезону
19 сентября 2019, 14:36