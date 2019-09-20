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Информационный сайт города Гусева

Город Гусев присоединился ко всемирному Дню без автомобиля

20 сентября 2019, 21:28
Город Гусев присоединился ко всемирному Дню без автомобиля
День без автомобиля устраивается в городах мира по-разному, но с одной целью — сократить количество автомобилей на улицах и напомнить людям о вреде, который наносит транспорт экологии, о пользе физических упражнений.

Сегодня сотрудники администрации решили оставить дома автомобили и пересели на велосипедный транспорт, либо совершили пешую прогулку. Также акцию поддержала Спортивная школа г. Гусева, КМКСУ «Стадион», Гусевское библиотечное объединение, Гусевский историко-краеведческий музей им. А. М. Иванова, Городской дом культуры, МУП «Чистота», МАУ «Служба заказчика-застройщика», Детская школа искусств, МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева», МАОУ СОШ № 3, Детский сад № 11 «Центр развития ребенка».

Больше фотографий можно посмотреть в группе городской администрации.
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