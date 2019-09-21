В ходе рабочей поездки в Калининградскую область, замглавы Минстроя страны Максим Егоров проверил ход реконструкции площади в Гусеве. Значительная часть работ выполнена, под землёй проложены необходимые коммуникации, горожане уже могут пройти по новой пешеходной дорожке, к слову, бордюры выполнены из натурального камня — это уральский гранит. В настоящий момент ведётся укладка асфальтобетонного покрытия.Чтобы оценить масштаб работ, Замглавы Минстроя Максим Егоров поднялся на колокольню храма Всех Святых. Со смотровой площадки открывается вид на всю площадь.По плану, первый этап реконструкции должен быть завершён в конце ноября.— Были, конечно, опасения и в прошлом году, и в начале этого года, но, региональные и муниципальные власти, всё делают, надеемся, всё будет выполнено в срок.