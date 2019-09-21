Эдиль Эдиль
/ / / Замглавы Минстроя страны Максим Егоров проверил ход реконструкции площади в Гусеве
Информационный сайт города Гусева

Замглавы Минстроя страны Максим Егоров проверил ход реконструкции площади в Гусеве

21 сентября 2019, 11:54
В ходе рабочей поездки в Калининградскую область, замглавы Минстроя страны Максим Егоров проверил ход реконструкции площади в Гусеве. Значительная часть работ выполнена, под землёй проложены необходимые коммуникации, горожане уже могут пройти по новой пешеходной дорожке, к слову, бордюры выполнены из натурального камня — это уральский гранит. В настоящий момент ведётся укладка асфальтобетонного покрытия.

Чтобы оценить масштаб работ, Замглавы Минстроя Максим Егоров поднялся на колокольню храма Всех Святых. Со смотровой площадки открывается вид на всю площадь.

По плану, первый этап реконструкции должен быть завершён в конце ноября.

Максим Егоров, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:
— Были, конечно, опасения и в прошлом году, и в начале этого года, но, региональные и муниципальные власти, всё делают, надеемся, всё будет выполнено в срок.
Другие новости по теме
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеПозиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеНекрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре ГусеваНекрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре ГусеваОрганизаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужныОрганизаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужныГородская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды землиГородская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды земли
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»