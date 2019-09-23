/ / / После публикации фотографий местные власти отремонтировали детскую площадку на улице Свободы

«На улице Свободы напротив дома № 7 есть исторический объект, который называют детской площадкой. Мамы с детьми уже давно стараются обходить это место стороной, чтобы их чадо не получило травму.



Эта „достопримечательность“ может похвастать ржавыми и сломанными качелями, лестницей, вокруг которой торчат булыжники из земли, горкой со сломанными деревянными ограждениями для сбора заноз детскими ручками.



Особый антураж придают постоянно переполненная мусорка и сломанные лавочки, на которых опасно сидеть».

Не так давно жители улицы Свободы опубликовали фотографии детской площадки, которая расположена возле дома № 7.Ниже авторы поста поинтересовались у властей округа: «Подскажите, это тоже достижение и результат развития нашего славного города? Разве такого отношения заслужили дети этого района?»Не вдаваясь в полемику, власти округа при содействии сотрудников МБУ «Чистота» привели в порядок площадку: отремонтировали скамейки и покрасили их. В свою очередь хочется обратить внимание жителей города, что детские игровые площадки устанавливаются по вашим письменным обращениям (заявлениями) в рамках Программы конкретных дел. В своих обращениях вы пишите, что готовы взять бремя содержания детских площадок на себя. Никто кроме детей из близлежащих домов не приходит играть на эти площадки. И уж тем более, специально носить мусор в урны. Так не будьте равнодушными, когда видите, что ломают скамейки или качели. Сделайте замечание. Давайте вместе делать нашу жизнь комфортнее, а город красивее.