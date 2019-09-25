Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / В рамках дня открытых дверей в центре «Росток» обсудили темы по воспитанию детей
Информационный сайт города Гусева

В рамках дня открытых дверей в центре «Росток» обсудили темы по воспитанию детей

25 сентября 2019, 23:53
В рамках дня открытых дверей в центре «Росток» обсудили темы по воспитанию детей
20 сентября 2019 года ГБУСО КО Центр «Росток», его структурное подразделение — Отделение социальной помощи семье и детям — встречали гостей для участия в мероприятии, о котором мы широко оповестили общественность города Гусева и района в передаче «Радио на Востоке» и на сайте «Гусев онлайн».

Интересным получился разговор с людьми, которые обращаются к специалистам Отделения.

Поднимались темы воспитания детей «группы риска», организации их психологического сопровождения; кто-то делился опытом решения жилищных проблем; некоторым участникам «круглого стола» было интересно ознакомиться со всем спектром социальных услуг, предоставляемых Отделением.

Доверительный, местами эмоциональный разговор специалистов Отделения, директора Центра «Росток» С. В. Чернухиной, заместителя директора по социальной работе Е. А. Зайцевой с гостями позволил наметить новые, современные формы и методы работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Надеемся, эта встреча положила начало целой серии ей подобных в будущем!
Другие новости по теме
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеПозиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеЗа время существования Школы приемных родителей в центре «Росток» подготовку прошли 163 человекаЗа время существования Школы приемных родителей в центре «Росток» подготовку прошли 163 человекаЦентр «Росток» занял третье место в областном конкурсе по благоустройству и озеленению территорииЦентр «Росток» занял третье место в областном конкурсе по благоустройству и озеленению территорииНекрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре ГусеваНекрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре Гусева
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико