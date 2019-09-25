В рамках дня открытых дверей в центре «Росток» обсудили темы по воспитанию детей 25 сентября 2019, 23:53

20 сентября 2019 года ГБУСО КО Центр «Росток», его структурное подразделение — Отделение социальной помощи семье и детям — встречали гостей для участия в мероприятии, о котором мы широко оповестили общественность города Гусева и района в передаче «Радио на Востоке» и на сайте «Гусев онлайн».



Интересным получился разговор с людьми, которые обращаются к специалистам Отделения.



Поднимались темы воспитания детей «группы риска», организации их психологического сопровождения; кто-то делился опытом решения жилищных проблем; некоторым участникам «круглого стола» было интересно ознакомиться со всем спектром социальных услуг, предоставляемых Отделением.



Доверительный, местами эмоциональный разговор специалистов Отделения, директора Центра «Росток» С. В. Чернухиной, заместителя директора по социальной работе Е. А. Зайцевой с гостями позволил наметить новые, современные формы и методы работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации.



Надеемся, эта встреча положила начало целой серии ей подобных в будущем!