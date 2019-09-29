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Информационный сайт города Гусева

Городская администрация приобретает 23 квартиры в многоквартирном доме

29 сентября 2019, 19:55
Городская администрация приобретает 23 квартиры в многоквартирном доме
Администрация города Гусева приобретает 23 квартиры, среди которых 7 однокомнатных и по 8 двухкомнатных и трехкомнатных. Данная информация размещена на сайте госзакупок.

В документации сказано, что квартиры должны находиться в многоквартирном доме, который построен в границах города Гусева. Во всех квартирах должен быть сделан ремонт: поклеены обои, постелен ламинат, в санузле должна быть положена плитка, в наличии должна быть газовая или электрическая плита и так далее.

Торги прошли 27 сентября. Была подана только одна заявка от Мишнева Виктора Викторовича, которую в итоге одобрили. Цена контракта оценивается в 44 786 780 рублей.

Напомним, не так давно правительство Калининградской области выделило из резервного фонда 57 129 526 рублей на расселение дома № 2 по улице Почтовой, который в прямом смысле трещит по швам.
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# 1Гость Сергей
Ну Мишнев, ну жук. Ещё дом не достроил, а уже продал. Молодец
Сегодня, 22:54   ЦитироватьОтветить
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