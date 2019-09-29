Администрация города Гусева приобретает 23 квартиры, среди которых 7 однокомнатных и по 8 двухкомнатных и трехкомнатных. Данная информация размещена на сайте госзакупок.
В документации сказано, что квартиры должны находиться в многоквартирном доме, который построен в границах города Гусева. Во всех квартирах должен быть сделан ремонт: поклеены обои, постелен ламинат, в санузле должна быть положена плитка, в наличии должна быть газовая или электрическая плита и так далее.
Торги прошли 27 сентября. Была подана только одна заявка от Мишнева Виктора Викторовича, которую в итоге одобрили. Цена контракта оценивается в 44 786 780 рублей.
Напомним, не так давно правительство Калининградской области выделило из резервного фонда 57 129 526 рублей на расселение дома № 2 по улице Почтовой, который в прямом смысле трещит по швам.
Городская администрация приобретает 23 квартиры в многоквартирном доме
29 сентября 2019, 19:55