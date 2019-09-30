/ / / Городская прокуратура проинспектировала ход ремонтных работ в центре города

Работы по реконструкции центральной площади города в самом разгаре и в эпицентре внимания. Администрация муниципального образования проводит мониторинг каждого этапа преобразований согласно дорожной карте. Ежедневно проводятся совещания на объекте.
Но процесс реконструкции проходит под регулярным контролем не только местных, региональных и федеральных властей, но и государственных надзорных органов. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня и. о. Гусевского городского прокурора Всеволод Вавилин лично посетил строительную площадку, задал интересующие вопросы главе администрации Александру Китаеву, генподрядчику — руководителю ООО «Мириам» Тельману Абдурахманову и представителям Регионального управления заказчика капитального строительства.
Работы продолжаются в оптимальном темпе и объеме.