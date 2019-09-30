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Информационный сайт города Гусева

Городская прокуратура проинспектировала ход ремонтных работ в центре города

30 сентября 2019, 13:54
Городская прокуратура проинспектировала ход ремонтных работ в центре города
Работы по реконструкции центральной площади города в самом разгаре и в эпицентре внимания. Администрация муниципального образования проводит мониторинг каждого этапа преобразований согласно дорожной карте. Ежедневно проводятся совещания на объекте.

Но процесс реконструкции проходит под регулярным контролем не только местных, региональных и федеральных властей, но и государственных надзорных органов. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня и. о. Гусевского городского прокурора Всеволод Вавилин лично посетил строительную площадку, задал интересующие вопросы главе администрации Александру Китаеву, генподрядчику — руководителю ООО «Мириам» Тельману Абдурахманову и представителям Регионального управления заказчика капитального строительства.

Работы продолжаются в оптимальном темпе и объеме.
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# 1Андрей (не Петрович)
Осталось добавить "И.о. прокурора высоко оценил качество уложенной плитки" 
Сегодня, 14:52   ЦитироватьОтветить
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