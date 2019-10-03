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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве открылся приют временного проживания для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию

3 октября 2019, 11:30
В Гусеве открылся приют временного проживания для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию
2 октября на приходе Всех Святых города Гусева совершилось долгожданное событие — освящение приюта временного проживания «Ева», предназначенного для беременных женщин и женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Расширить рамки социальной деятельности прихода позволила победа в конкурсе, направленном на поддержку православных инициатив, организованном Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению.

Приют пока представляет собой благоустроенную двухкомнатную квартиру в доме, принадлежащему приходу. В приюте уже проживает женщина с четырьмя детьми, временно оказавшаяся без постоянного места жительства. С ней будут работать психолог, социальный работник и юрист для разрешения ее жизненной ситуации.

Черняховская епархия
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