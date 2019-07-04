В Церковно-приходском доме Свято-Успенского прихода нуждающимся раздали продуктовые наборы

4 июля 2019, 19:40

4 июля в Церковно-приходском доме Свято-Успенского прихода города Гусева состоялась раздача продуктовых наборов для многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Об этом рассказали в пресс-службе Черняховской епархии.



Продукты были закуплены на денежные пожертвования прихожан, сбор которых организуют сотрудники социальной службы Успенского храма и храма Всех Святых. На приходах храмов, настоятелем которых является руководитель отдела по социальному служению и благотворительности Черняховской епархии протоиерей Георгий Матвеев, такая помощь нуждающимся совершается регулярно.

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