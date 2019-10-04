В Гусеве на протяжении 10 лет действовал мораторий на строительство многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил глава администрации городского округа Александр Китаев во время презентации муниципалитета в областной Думе 3 октября. Он не стал раскрывать, какими документами регламентировался запрет, однако отметил, что между 2008 и 2017 годами в городе не было введено в эксплуатацию ни одного многоквартирного дома, рассказывает Rugrad.eu.
Сейчас застройка в Гусеве ведется в центральной части города на ул. Московской. Один квартал построен белорусским предприятием «Брестжилстрой». Строительство еще двух домов, по данным Китаева, ведет индивидуальный предприниматель Дмитрий Вишнев.
В реестре разрешений на строительство, выданных областным агентством по градостроительству, действительно есть разрешение на возведение трех 4-этажных домов в Гусеве, датированное апрелем 2019 года и оформленное на физическое лицо.
В Гусеве 10 лет не строили жилые дома
4 октября 2019, 00:56