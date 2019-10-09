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Информационный сайт города Гусева

Суд не стал принуждать администрацию Гусева организовывать спецстоянку

9 октября 2019, 11:22
Суд не стал принуждать администрацию Гусева организовывать спецстоянку
Гусевский городской суд отказал в иске прокуратуре с требованием обязать администрацию Гусева сформировать участок для хранения задержанного транспорта. Информация о рассмотрении дела содержится в картотеке суда, рассказывает Rugrad.eu.

Как сообщала региональная прокуратура, на территории Гусевского городского округа нет специализированной стоянки для хранения задержанных транспортных средств. Из-за отсутствия спецстоянки сотрудники Гусевского отделения ГИБДД не могут применить к нарушителям такую меру, как задержание транспортных средств. Кроме того, оставшиеся на дороге автомобили создают помехи для других участников дорожного движения.
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# 1Будем писать Путведю
Половина Московкой засрали арестованными авто. Надо наверное писать выше... почему МВД использует на постоянной основе проезжую часть для автохлама причём иногда и грузового!
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