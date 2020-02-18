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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве создана эвакуационная служба по перемещению автотранспортных средств

18 февраля 2020, 19:13
В Гусеве создана эвакуационная служба по перемещению автотранспортных средств
В городе Гусеве создана эвакуационная служба по перемещению автотранспортных средств в случае несанкционированной стоянки. Эвакуационная служба начнет свою работу в четверг, 20 февраля.

В связи с этим обращаем ваше внимание на необходимость строго выполнять требования дорожных знаков и разметки, а также соблюдать правила дорожного движения.

Круглосуточный телефон для справок:
  • единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), оперативный дежурный — +7 (401-43) 3-60-47, +7 (401-43) 3-43-74;
  • сотрудник стоянки задержанных транспортных средств +7 911 456-18-01;
  • административная практика ГИБДД +7 (40143) 33758.

Место нахождения специализированной круглосуточной стоянки для размещения задержанных транспортных средств: г. Гусев, ул. Победы, 30.

Тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств

НаименованиеТариф (за одно транспортное средство)
Перемещение задержанных транспортных средств категорий А, В, D (разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн), М, за исключением негабаритных транспортных средств2722,50 руб.
Перемещение задержанных транспортных средств категорий С, D (разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн), BE, СЕ, DE и негабаритных транспортных средств9333,33 руб.
Хранение задержанных транспортных средств
категорий А, М25 руб./час
категорий В, D (разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн), за исключением негабаритных транспортных средств50 руб./час
категорий С, D (разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн), BE, СЕ, DE, за исключением негабаритных транспортных средств100 руб./час
негабаритные транспортные средства150 руб./час
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я
# 1я
ох сейчас начнётся 
Сегодня, 19:16   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 2Гость Алексей
Необходимо сразу обратить внимание на парковку авто по ул. Маяковского и Смирнова в районе КПП воинской части. Водители военнослужащие паркуют свои личные авто на пешеходных переходах и в зоне знаков остановка и стоянка запрещена.
Сегодня, 19:28   ЦитироватьОтветить
20
А
# 3Андрей (не Петрович)
Менделеева, напротив Востока. Несмотря на запрещающий знак паркуют очень часто.
Сегодня, 19:39   ЦитироватьОтветить
00
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