В Гусеве создана эвакуационная служба по перемещению автотранспортных средств

В связи с этим обращаем ваше внимание на необходимость строго выполнять требования дорожных знаков и разметки, а также соблюдать правила дорожного движения.
Круглосуточный телефон для справок:
- единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), оперативный дежурный — +7 (401-43) 3-60-47, +7 (401-43) 3-43-74;
- сотрудник стоянки задержанных транспортных средств +7 911 456-18-01;
- административная практика ГИБДД +7 (40143) 33758.
Место нахождения специализированной круглосуточной стоянки для размещения задержанных транспортных средств: г. Гусев, ул. Победы, 30.
Тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств
|Наименование
|Тариф (за одно транспортное средство)
|Перемещение задержанных транспортных средств категорий А, В, D (разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн), М, за исключением негабаритных транспортных средств
|2722,50 руб.
|Перемещение задержанных транспортных средств категорий С, D (разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн), BE, СЕ, DE и негабаритных транспортных средств
|9333,33 руб.
|Хранение задержанных транспортных средств
|категорий А, М
|25 руб./час
|категорий В, D (разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн), за исключением негабаритных транспортных средств
|50 руб./час
|категорий С, D (разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн), BE, СЕ, DE, за исключением негабаритных транспортных средств
|100 руб./час
|негабаритные транспортные средства
|150 руб./час