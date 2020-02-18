В Гусеве создана эвакуационная служба по перемещению автотранспортных средств

единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), оперативный дежурный — +7 (401-43) 3-60-47, +7 (401-43) 3-43-74;



сотрудник стоянки задержанных транспортных средств +7 911 456-18-01;



административная практика ГИБДД +7 (40143) 33758.



Тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств

Наименование Тариф (за одно транспортное средство) Перемещение задержанных транспортных средств категорий А, В, D (разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн), М, за исключением негабаритных транспортных средств 2722,50 руб. Перемещение задержанных транспортных средств категорий С, D (разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн), BE, СЕ, DE и негабаритных транспортных средств 9333,33 руб. Хранение задержанных транспортных средств категорий А, М 25 руб./час категорий В, D (разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн), за исключением негабаритных транспортных средств 50 руб./час категорий С, D (разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн), BE, СЕ, DE, за исключением негабаритных транспортных средств 100 руб./час негабаритные транспортные средства 150 руб./час

В городе Гусеве создана эвакуационная служба по перемещению автотранспортных средств в случае несанкционированной стоянки. Эвакуационная служба начнет свою работу в четверг, 20 февраля.В связи с этим обращаем ваше внимание на необходимость строго выполнять требования дорожных знаков и разметки, а также соблюдать правила дорожного движения.Круглосуточный телефон для справок:Место нахождения специализированной круглосуточной стоянки для размещения задержанных транспортных средств: г. Гусев, ул. Победы, 30.