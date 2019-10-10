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Информационный сайт города Гусева

Хирург из Гусева провёл первую операцию в новом сосудистом центре

10 октября 2019, 11:57
Хирург из Гусева провёл первую операцию в новом сосудистом центре
Первая операция прошла в новом региональном сосудистом центре на базе Гусевской ЦРБ. Об этом рассказал Антон Алиханов на своей странице в Инстаграме.

«Её виртуозно провел врач — рентген-эндоваскулярный хирург Максим Агарков, переехавший в Гусев из Санкт-Петербурга. В центре в общей сложности трудятся два рентген-эндоваскулярных хирурга, три анестезиолога-реаниматолога, рентген-лаборанты. В настоящий момент в помещениях сосудистого центра полностью завершен капитальный ремонт, смонтирован ангиограф экспертного класса — первый в регионе, позволяющий выполнять весь спектр сосудистых хирургических вмешательств — как диагностических, так и серьезных операций на сосудах. Это оборудование помогает хирургу обеспечить высокое качество проведения эндоваскулярной операции любого уровня», — написал губернатор.
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Г
# 1Гость Галина
Бог в помощь
Вчера, 13:45   ЦитироватьОтветить
70
К
# 2Кадр
Дай бог!!!
Главное чтобы эти ребята приехали сюда спасать жизни, а не просто как бывает, в глубинку за практикой,  набираться опыта (экспериментировать). 
Вчера, 14:44   ЦитироватьОтветить
60
Х
# 3Хм
Кадр,
Променять Питер на Гусев.. Надо быть очень большим альтруистом )))
Вчера, 19:24   ЦитироватьОтветить
10
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