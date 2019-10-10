Первая операция прошла в новом региональном сосудистом центре на базе Гусевской ЦРБ. Об этом рассказал Антон Алиханов на своей странице в Инстаграме.
«Её виртуозно провел врач — рентген-эндоваскулярный хирург Максим Агарков, переехавший в Гусев из Санкт-Петербурга. В центре в общей сложности трудятся два рентген-эндоваскулярных хирурга, три анестезиолога-реаниматолога, рентген-лаборанты. В настоящий момент в помещениях сосудистого центра полностью завершен капитальный ремонт, смонтирован ангиограф экспертного класса — первый в регионе, позволяющий выполнять весь спектр сосудистых хирургических вмешательств — как диагностических, так и серьезных операций на сосудах. Это оборудование помогает хирургу обеспечить высокое качество проведения эндоваскулярной операции любого уровня», — написал губернатор.
Хирург из Гусева провёл первую операцию в новом сосудистом центре
10 октября 2019, 11:57