В новом сосудистом центре на базе Гусевской ЦРБ приступили к выполнению операций

Врачи максимально сосредоточены. Для работы в специализированной рентгенооперационной требуется особая квалификация. В новом сосудистом центре трудится Максим Агарков. За свою карьеру хирург провёл тысячи успешных операций. Специалист переехал в Гусев из Санкт-Петербурга.
Максим Агарков, врач эндоваскулярный хирург:
— Это связано с тем, что здесь есть возможность именно реализации с точки зрения оказания первичной помощи. Организация потоков, тут много моментов не связанных с оперативной работой. Это профессиональный рост определённый.
В Гусеве у врача появилась возможность работать на самом передовом оборудовании. Здесь установлен ангиограф экспертного класса, таких в стране пока всего — пять. Центр готов к приёму пациентов, нуждающихся в экстренной помощи, в любое время суток, логистическая проблема с отправкой больных в Калининград решена.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Один из главных факторов, влияющих на успех лечения это время доставки пациентов. Путь от Черняховска, Озёрска и Нестерова до Гусева занимает всего полчаса.
Александр Карастяков, пациент:
— У меня появились приступы, и какое-то время продолжаются, найти причину надо.
На мониторе отчётливо видно, как с помощью специального катетера хирург доходит до сердца пациента, одновременно проводится рентгеновская съёмка. Необходимо установить есть ли сужение коронарной артерии.
Максим Агарков, врач эндоваскулярный хирург:
— Сама процедура заняла в районе пяти минут, но абсолютно изменила тактику лечения этого пациента. Если бы не было этого оборудования, пациенту пришлось бы длительное время ожидать очередь на коронарографию, готовиться к ней это время достаточно длительное и всё это время он был бы недообследованным, он бы лечился с другим диагнозом, чем есть на самом деле.
Программные пакеты на современном оборудовании позволяют выполнять рентгенохирургические вмешательства любого уровня и не только на коронарных артериях. Есть возможности для лечения острого инсульта, аневризм сосудов головного мозга и острого разрыва аорты.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— В перспективе планируется увеличение мощности кардиологического отделения Гусевской больницы с 15-ти коек до 30-ти.
Виталий Хвалей
«ГТРК «Калининград»
«ГТРК «Калининград»