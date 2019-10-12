В новом сосудистом центре на базе Гусевской ЦРБ приступили к выполнению операций

В Калининградской области приступили к выполнению операций в новом сосудистом центре на базе Гусевской ЦРБ. Теперь жители восточных районов края смогут получить высокотехнологичную помощь медиков в самые оптимальные сроки.Врачи максимально сосредоточены. Для работы в специализированной рентгенооперационной требуется особая квалификация. В новом сосудистом центре трудится Максим Агарков. За свою карьеру хирург провёл тысячи успешных операций. Специалист переехал в Гусев из Санкт-Петербурга.В Гусеве у врача появилась возможность работать на самом передовом оборудовании. Здесь установлен ангиограф экспертного класса, таких в стране пока всего — пять. Центр готов к приёму пациентов, нуждающихся в экстренной помощи, в любое время суток, логистическая проблема с отправкой больных в Калининград решена.На мониторе отчётливо видно, как с помощью специального катетера хирург доходит до сердца пациента, одновременно проводится рентгеновская съёмка. Необходимо установить есть ли сужение коронарной артерии.Программные пакеты на современном оборудовании позволяют выполнять рентгенохирургические вмешательства любого уровня и не только на коронарных артериях. Есть возможности для лечения острого инсульта, аневризм сосудов головного мозга и острого разрыва аорты.