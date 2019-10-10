Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
Главная / Новости / Общество / На модернизацию систем водоснабжения пяти муниципалитетов потратят более 20 миллионов рублей
Информационный сайт города Гусева

На модернизацию систем водоснабжения пяти муниципалитетов потратят более 20 миллионов рублей

10 октября 2019, 16:06
На модернизацию систем водоснабжения пяти муниципалитетов потратят более 20 миллионов рублей
По результатам состоявшихся электронных аукционов подрядчики определены по шести объектам из восьми. Об этом сообщил руководитель регионального конкурсного агентства Леван Дараселия.

Так, капремонтом сетей центрального водопровода в поселке Долгоруково Багратионовского городского округа займется ООО «Питертрест», капитальным ремонтом участка водопровода в Гурьевске (по переулку Прудовый от пересечения с улицей Луговой до улицы Советской, 15) — ООО «Связьмонтажстрой». ООО «СК ЩИТ» в Ладушкине отремонтирует сети наружного водопровода по ул. Молодежной, а также две водозаборные скважины (№ 2294 и № 2296 на улице Степной). Ремонт водопроводной сети в Гусеве на улице Герцена и поселке Майское Гусевского ГО выполнит ОАО «Гусев-Водоканал».

По словам Левана Дараселии, на данный момент идет определение подрядчиков, которые будут модернизировать водопровод в поселках Ватутино и Краснолесье Нестеровского городского округа.

Заказчиками всех работ выступают администрации городских округов.

Финансирование проводимых работ осуществляется в рамках реализации государственной программы Калининградской области «Доступное и комфортное жилье».
Другие новости по теме
По программе конкретных дел в регионе улучшается качество водоснабженияПо программе конкретных дел в регионе улучшается качество водоснабженияГородская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды землиГородская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды землиГородская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды землиГородская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды землиГусевским судом рассмотрено дело против «Гусев-Водоканал» о предоставлении воды ненадлежащего качестваГусевским судом рассмотрено дело против «Гусев-Водоканал» о предоставлении воды ненадлежащего качества
Ю
# 1Юрий Лактионов
Только на Озерск нужно не менее 300 млн рублей. А тут на 6 муниципалитетов 20! Курам на смех!
Вчера, 22:20   ЦитироватьОтветить
00
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»