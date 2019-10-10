По результатам состоявшихся электронных аукционов подрядчики определены по шести объектам из восьми. Об этом сообщил руководитель регионального конкурсного агентства Леван Дараселия.
Так, капремонтом сетей центрального водопровода в поселке Долгоруково Багратионовского городского округа займется ООО «Питертрест», капитальным ремонтом участка водопровода в Гурьевске (по переулку Прудовый от пересечения с улицей Луговой до улицы Советской, 15) — ООО «Связьмонтажстрой». ООО «СК ЩИТ» в Ладушкине отремонтирует сети наружного водопровода по ул. Молодежной, а также две водозаборные скважины (№ 2294 и № 2296 на улице Степной). Ремонт водопроводной сети в Гусеве на улице Герцена и поселке Майское Гусевского ГО выполнит ОАО «Гусев-Водоканал».
По словам Левана Дараселии, на данный момент идет определение подрядчиков, которые будут модернизировать водопровод в поселках Ватутино и Краснолесье Нестеровского городского округа.
Заказчиками всех работ выступают администрации городских округов.
Финансирование проводимых работ осуществляется в рамках реализации государственной программы Калининградской области «Доступное и комфортное жилье».
На модернизацию систем водоснабжения пяти муниципалитетов потратят более 20 миллионов рублей
10 октября 2019, 16:06