С 17 по 19 октября в выставочном центре «Балтик-Экспо» будет проходить XXII Международная специализированная выставка «Агрокомплекс-2019». Все составляющие агропромышленного комплекса «от поля до прилавка» будут представлены в эти дни.
Участие примут более 100 компаний, среди которых две из Гусева: «Картонажная фабрика» предоставит свою продукцию и «Вектор-Трейд» покажет осветительные приборы для сельского хозяйства.
В числе участников будет много предприятий, которые производят продукты питания: мясокомбинаты Янтарный, Поречье, Зеленополье, компания Роскон, овощное фермерское хозяйство из п. Переславское, хлебные предприятия, фермерские и животноводческие хозяйства, а также производители чая, кофе, мёда, сладостей и блюд восточной кухни.
На уличной площадке и в зале садоводов будут представлены теплицы, саженцы плодовых и декоративных растений.
В рамках выставки пройдут традиционные конкурсы «Лучший Калининградский продукт» и «Инновации в сельском хозяйстве».
Каждый желающий сможет посетить выставку, наладить деловые контакты и возобновить партнерские отношения.
Две компании из Гусева будут представлены на выставке «Агрокомплекс – 2019»
15 октября 2019, 14:04
Фото: klops.ru