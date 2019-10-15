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Информационный сайт города Гусева

Две компании из Гусева будут представлены на выставке «Агрокомплекс – 2019»

15 октября 2019, 14:04
Две компании из Гусева будут представлены на выставке «Агрокомплекс – 2019» Фото: klops.ru
С 17 по 19 октября в выставочном центре «Балтик-Экспо» будет проходить XXII Международная специализированная выставка «Агрокомплекс-2019». Все составляющие агропромышленного комплекса «от поля до прилавка» будут представлены в эти дни.

Участие примут более 100 компаний, среди которых две из Гусева: «Картонажная фабрика» предоставит свою продукцию и «Вектор-Трейд» покажет осветительные приборы для сельского хозяйства.

В числе участников будет много предприятий, которые производят продукты питания: мясокомбинаты Янтарный, Поречье, Зеленополье, компания Роскон, овощное фермерское хозяйство из п. Переславское, хлебные предприятия, фермерские и животноводческие хозяйства, а также производители чая, кофе, мёда, сладостей и блюд восточной кухни.

На уличной площадке и в зале садоводов будут представлены теплицы, саженцы плодовых и декоративных растений.

В рамках выставки пройдут традиционные конкурсы «Лучший Калининградский продукт» и «Инновации в сельском хозяйстве».

Каждый желающий сможет посетить выставку, наладить деловые контакты и возобновить партнерские отношения.
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