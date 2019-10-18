Проект «Услуга идет к человеку» был представлен 17 октября на заседании Калининградской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. На встрече присутствовали члены Общественной палаты Калининградской области. Об этом рассказали на странице Совета ветеранов Гусева.
Гусевская группа продемонстрировала принцип работы мобильной бригады «Золотой час мобильных услуг». Обзорно рассказали о практике взаимодействия детских садов, МФЦ и общественной организации. Подробно остановились на Конверте жизни.
Тема проекта вызвала неподдельный интерес у коллег. Как отметил руководитель областной общественной организации Юрий Андреевич Быченков, опыт Гусевской ветеранской организации необходимо презентовать широкой общественности и предложил провести расширенной заседание ветеранских общественных организаций в городе Гусеве.
Проект «Услуга идет к человеку» был представлен на заседании областной организации ветеранов
18 октября 2019, 12:57