Стройцентр Стройцентр
Главная / Новости / Общество / Проект «Услуга идет к человеку» был представлен на заседании областной организации ветеранов
Информационный сайт города Гусева

Проект «Услуга идет к человеку» был представлен на заседании областной организации ветеранов

18 октября 2019, 12:57
Проект «Услуга идет к человеку» был представлен на заседании областной организации ветеранов
Проект «Услуга идет к человеку» был представлен 17 октября на заседании Калининградской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. На встрече присутствовали члены Общественной палаты Калининградской области. Об этом рассказали на странице Совета ветеранов Гусева.

Гусевская группа продемонстрировала принцип работы мобильной бригады «Золотой час мобильных услуг». Обзорно рассказали о практике взаимодействия детских садов, МФЦ и общественной организации. Подробно остановились на Конверте жизни.

Тема проекта вызвала неподдельный интерес у коллег. Как отметил руководитель областной общественной организации Юрий Андреевич Быченков, опыт Гусевской ветеранской организации необходимо презентовать широкой общественности и предложил провести расширенной заседание ветеранских общественных организаций в городе Гусеве.
Другие новости по теме
Мобильные бригады «золотой час мобильных услуг» посетили посёлки Маяковское и КалининскоеМобильные бригады «золотой час мобильных услуг» посетили посёлки Маяковское и КалининскоеВ минувший вторник прошло заседание рабочей группы проекта «Услуга идет к человеку»В минувший вторник прошло заседание рабочей группы проекта «Услуга идет к человеку»В рамках проекта «Услуга идет к человеку» утвержден годовой план взаимодействия медико-социальных службВ рамках проекта «Услуга идет к человеку» утвержден годовой план взаимодействия медико-социальных службУслуга идет к человеку: завершены все процедуры по подписанию договора о предоставлении грантаУслуга идет к человеку: завершены все процедуры по подписанию договора о предоставлении гранта
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико