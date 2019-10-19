«Гусевский Райавтодор» завершил укладку асфальта во дворе на проспекте Ленина

ОАО «Гусевский Райавтодор» завершило укладку асфальтового покрытия во дворе домов № 23, 25 и 27 по проспекту Ленина. Подрядная организация ООО «СК Виттенберг» выполнила работы по укладке тротуарной плитки. Преобразился забор, отделяющий двор от автотранспортного предприятия. Также обустроена ливневая канализация и проложены коммуникации уличного освещения.Совсем скоро здесь будут установлены скамейки, урны и современные светильники. Дворовая территория преображается.Напомним, благоустроительные работы проводятся в рамках региональной программы «Создание комфортной городской среды» и муниципальной программы «Мой двор».