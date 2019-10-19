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«Гусевский Райавтодор» завершил укладку асфальта во дворе на проспекте Ленина

19 октября 2019, 12:41
ОАО «Гусевский Райавтодор» завершило укладку асфальтового покрытия во дворе домов № 23, 25 и 27 по проспекту Ленина. Подрядная организация ООО «СК Виттенберг» выполнила работы по укладке тротуарной плитки. Преобразился забор, отделяющий двор от автотранспортного предприятия. Также обустроена ливневая канализация и проложены коммуникации уличного освещения.

Совсем скоро здесь будут установлены скамейки, урны и современные светильники. Дворовая территория преображается.

Напомним, благоустроительные работы проводятся в рамках региональной программы «Создание комфортной городской среды» и муниципальной программы «Мой двор».
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Уууряяя! Красный дом, скажите, красную ленту резать будем? 
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