/ / / Как пример реализации программы «Формирование комфортной городской среды»

Об ее необходимости неоднократно и много лет говорили депутаты и чиновники. Эта проблема поднималась на всех уровнях, так как согласно российскому законодательству, муниципальные власти не могли тратить бюджетные средства на придомовых территориях. Более того, бюджетных средств не хватило бы на решение этих проблем. И муниципальным властям требовалась финансовая поддержка из областного и федерального бюджетов.
Понимая сложность данного вопроса, в сентябре 2016 председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече президента Владимира Путина с фракцией «Единая Россия» в Государственной Думе выступил с инициативой создать общефедеральную программу благоустройства городов России, которая охватила бы территорию всей страны. Президент России в своем ежегодном послании Федеральному Собранию поддержал указанную инициативу и назвал вопрос благоустройства городов одним из приоритетных направлений работы Правительства страны.
В том же году был принят приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» и алгоритм получения субсидии из федерального бюджета. Реализация приоритетного проекта базируется на нескольких основных принципах. Одним их главных принципов реализации проекта — общественное участие. Он подразумевает, что программу обсуждают архитекторы, эксперты, активные жители, представители различных партий и общественных движений. Жители сами выбирают дворы для благоустройства, обсуждают дизайн-проекты, участвуют в финансировании работ, согласуют отчеты и принимают работы.
«Напомню, когда мы запускали этот проект, его принципиальным условием было участие жителей в определении приоритетов благоустройства. К сожалению, не все руководители это услышали. Кто-то решил, что можно отделаться имитацией учёта мнения жителей и таким образом проявил явное неуважение, более того, пренебрежение к гражданам. При таком бюрократическом отношении толку не будет — ни с благоустройством, ни, что самое главное, с доверием со стороны граждан. Совсем другой результат в тех муниципальных образованиях, где жители активно включаются в работу по благоустройству. Формируется действительно современная среда для жизни и бережное, ответственное отношение людей к своему двору, улице и городу», — подчеркнул Владимир Путин на заседании президентского Совета по развитию местного самоуправления 5 октября 2017 года в Кирове.
Кроме того создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды — это один из основных тезисов «майских указов» главы государства.
В соответствии с требованиями приоритетного национального проекта региональным правительством была разработана своя аналогичная программа, позволяющая муниципалитетам Калининградской области получать софинансирование из областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ.
На минувшей неделе на территории Гусевского городского округа были завершены работы на первой территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», в которую вошли многоквартирные дома по улице Железнодорожной, Ульяновых, Менделеева и Победы.
Как отметил глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, на обустройство территории было затрачено более семи с половиной миллионов рублей.
«По решению губернатора Калининградской области Антона Алиханова нам было выделено более трех с половиной миллионов рублей, — рассказывает глава администрации, — столько же на обустройство данной территории было предусмотрено и в местном бюджете. Также более трехсот тысяч внесли жители многоквартирных домов, образующих квартал».
Отвечая на вопрос, почему было решено проводить благоустройство именно в этом квартале, Александр Китаев ответил, что это самая большая дворовая территория в городе Гусеве — 18 тысяч квадратных метров. В нее входит 11 многоквартирных домов, в которых проживает тысяча человек».
«А это один из основных критериев реализуемого приоритетного национального проекта, — говорит глава администрации. — Более того, жители этих домов одни из самых активных. Мы неоднократно проводили там публичные слушания и явка была достаточно высока».
Всего в рамках реализации программы на данной территории были обустроены пешеходные дорожки и выложено 995 квадратных метров тротуарной плитки. Отремонтировано более трех с половиной тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Обустроены парковочные места для автомобилей жителей домов. По их желанию там было установлено 20 опор освещения и сорок светильников. Также были установлены скамейки и урны.
Напомним нашим читателям, что согласно программе на придомовых территориях можно выполнить минимальный перечень работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора. Также можно установить детские и (или) спортивные площадки. Обустроить автомобильные парковки. И провести озеленение территории. Но самое главное это желание жителей МКД участвовать в этой программе.
Сергей Каюков «За доблестный труд»