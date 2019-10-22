В Гусеве в отдельном танковом полку армейского корпуса БФ откроется новая столовая. Солдатам и офицерам предложат на выбор не менее двух супов и трёх холодных закусок, такое же количество гарниров, мясных и рыбных блюд, несколько видов компотов, морсов и соков.
Как сообщили «Клопс» в пресс-службе Западного военного округа по Балтфлоту, столовая откроется в конце октября. В ней смогут обедать 700 человек. Повара на самой современной технике будут готовить одновременно до 1 400 порций.
В салат-баре военнослужащие смогут сами составить любое блюдо. Им предложат свежие, соленые и маринованные огурцы и помидоры, свежую капусту, морковь, оливки, маслины, зелень, перец, редис, консервированную фасоль, кукурузу, зелёный горошек и овощные закуски.
Салат-бар и горячее на выбор: в Гусеве откроется новая столовая для танкистов Балтфлота
22 октября 2019, 17:55