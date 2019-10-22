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Информационный сайт города Гусева

Салат-бар и горячее на выбор: в Гусеве откроется новая столовая для танкистов Балтфлота

22 октября 2019, 17:55
Салат-бар и горячее на выбор: в Гусеве откроется новая столовая для танкистов Балтфлота
В Гусеве в отдельном танковом полку армейского корпуса БФ откроется новая столовая. Солдатам и офицерам предложат на выбор не менее двух супов и трёх холодных закусок, такое же количество гарниров, мясных и рыбных блюд, несколько видов компотов, морсов и соков.

Как сообщили «Клопс» в пресс-службе Западного военного округа по Балтфлоту, столовая откроется в конце октября. В ней смогут обедать 700 человек. Повара на самой современной технике будут готовить одновременно до 1 400 порций.

В салат-баре военнослужащие смогут сами составить любое блюдо. Им предложат свежие, соленые и маринованные огурцы и помидоры, свежую капусту, морковь, оливки, маслины, зелень, перец, редис, консервированную фасоль, кукурузу, зелёный горошек и овощные закуски.
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Е
# 1ЕвГен
Снова что ли пойти на службу...
Сегодня, 18:23   ЦитироватьОтветить
10
П
# 2Протуберанец
Теперь понятно, для чего загорелые братья южных республик свои теплицы развели. Тендеры на поставку воякам овощной продукции уже пролоббировали, али как? Ах да, там один из братьев цельный помощник зампредоблдумы. 
Сегодня, 19:07   ЦитироватьОтветить
10
Ж
# 3Житель Гусева
Для этих дибилов. Вот раньше была армия это да, а сейчас что?  Был в одном кафе зашли кантрактник  так себя вел по хамски с девушкой барменом, как будто он царь.  Да они бегут в кантрактник из-за денег, а пошли их на войну обосрутца .  ПОЗОР НА ШЕЙ АРМИИ.

Сегодня, 19:16   ЦитироватьОтветить
10
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