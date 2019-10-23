Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
Главная / Новости / Общество / Гусевский завод СТА — начало большого пути
Информационный сайт города Гусева

Гусевский завод СТА — начало большого пути

23 октября 2019, 21:27
Работники цеха №4.
Весной 1956 года на заводе СТА освоили производство прожекторов ПЗС-45 и ПЗС-35. Эти изделия очень нужны были стране. Они использовались для освещения стадиона Лужники, Останкинской телебашни, Красной площади и многого другого. Также эти прожектора экспортировались во многие страны.

Вместе с наращиванием производства на заводе расширялись цеха, а также были построены большой жилой фонд и детский сад. Конструкторами завода был разработан прожектор ПЗС-25.

В 1960 году в цехе № 4 был изготовлен миллионной прожектор. К этому времени завод выпускал 40 наименований различной продукции. Развивались новые производства, например, гальваника.


Прожекторы ПЗС-45 И ПЗС-35.

На заводе начали появляться первые герои труда. Всех их перечислить просто невозможно, так как они попросту неизвестны, однако некоторые фамилии всё же сохранились в архивах: М. Спиридонов, В. Кукушкин, М. Косовский, В. Васильев, Н. Богаченков, И. Мажура, Л. Симогин, В. Зенюс, М. Калинин, А. Шидловский, Ю. Матросов, Д. Минченко, А. Кудрявцев, В. Коваленко, В. Драгунов, Н. Шавлов, А. Прусс.

Большую роль в становлении завода СТА сыграли, конечно, первые директора Егиян и Новиков, а также главный инженер Н. П. Крылов, начальник производства завода Г. П. Фомин, начальник цеха № 5 А. И. Льнов, технолог этого цеха А. Т. Осюшкин и многие другие.

Владимир Летягин
Другие новости по теме
СТА — когда-то ведущее предприятие нашего городаСТА — когда-то ведущее предприятие нашего городаПозиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеПозиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве«Рейдерская эпоха»: Чем завершился двадцатилетний конфликт двух крупных заводов СТА«Рейдерская эпоха»: Чем завершился двадцатилетний конфликт двух крупных заводов СТАВ Гусеве открылась выставка достижений городских предприятий времен СССРВ Гусеве открылась выставка достижений городских предприятий времен СССР
С
# 1СТА цех № 4 слесарь-инструмент
Как приятно видеть знакомых и дорогих, вместе работали!
Сегодня, 01:42   ЦитироватьОтветить
00
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»