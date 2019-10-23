Гусевский завод СТА — начало большого пути

Вместе с наращиванием производства на заводе расширялись цеха, а также были построены большой жилой фонд и детский сад. Конструкторами завода был разработан прожектор ПЗС-25.
В 1960 году в цехе № 4 был изготовлен миллионной прожектор. К этому времени завод выпускал 40 наименований различной продукции. Развивались новые производства, например, гальваника.
Прожекторы ПЗС-45 И ПЗС-35.
На заводе начали появляться первые герои труда. Всех их перечислить просто невозможно, так как они попросту неизвестны, однако некоторые фамилии всё же сохранились в архивах: М. Спиридонов, В. Кукушкин, М. Косовский, В. Васильев, Н. Богаченков, И. Мажура, Л. Симогин, В. Зенюс, М. Калинин, А. Шидловский, Ю. Матросов, Д. Минченко, А. Кудрявцев, В. Коваленко, В. Драгунов, Н. Шавлов, А. Прусс.
Большую роль в становлении завода СТА сыграли, конечно, первые директора Егиян и Новиков, а также главный инженер Н. П. Крылов, начальник производства завода Г. П. Фомин, начальник цеха № 5 А. И. Льнов, технолог этого цеха А. Т. Осюшкин и многие другие.
Владимир Летягин