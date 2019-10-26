На базе гусевской войсковой части прошла молодежно-патриотическая акция «День призывника» 26 октября 2019, 13:20

25 октября на базе войсковой части 90151 в городе Гусеве прошла молодежно-патриотическая акция «День призывника». В ней приняли участие студенты Колледжа агротехнологий и природообустройства, Гусевского политехнического техникума и учащиеся выпускных классов школ города.



В войсковой части ребят встречали военный комиссар подполковник гвардии Владимир Прошин, капитан гвардии Александр Французов, личный состав части, председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов города Гусева Василий Коляго и представители администрации.



Военнослужащие рассказали юношам об особенностях службы по призыву, показали расположение личного состава, столовую, продемонстрировали военную экипировку. Будущие защитники Отечества и участники мероприятия также осмотрели парк боевой техники и вооружений, посетили музей Боевой Славы соединения.



Акция проводилась в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».