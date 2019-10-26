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Информационный сайт города Гусева

На базе гусевской войсковой части прошла молодежно-патриотическая акция «День призывника»

26 октября 2019, 13:20
На базе гусевской войсковой части прошла молодежно-патриотическая акция «День призывника»
25 октября на базе войсковой части 90151 в городе Гусеве прошла молодежно-патриотическая акция «День призывника». В ней приняли участие студенты Колледжа агротехнологий и природообустройства, Гусевского политехнического техникума и учащиеся выпускных классов школ города.

В войсковой части ребят встречали военный комиссар подполковник гвардии Владимир Прошин, капитан гвардии Александр Французов, личный состав части, председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов города Гусева Василий Коляго и представители администрации.

Военнослужащие рассказали юношам об особенностях службы по призыву, показали расположение личного состава, столовую, продемонстрировали военную экипировку. Будущие защитники Отечества и участники мероприятия также осмотрели парк боевой техники и вооружений, посетили музей Боевой Славы соединения.

Акция проводилась в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».
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