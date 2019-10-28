В детских поликлиниках региона появилось новое оборудование 28 октября 2019, 13:18

Широкий спектр аппаратуры для оснащения кабинетов детского офтальмолога в рамках нацпроекта уже получили Гусевская, Советская и Черняховская больницы, а также объединенная Городская детская поликлиника № 6.



Новое современное офтальмологическое оборудование позволяет определить степень дальнозоркости и близорукости у детей и более детально увидеть характеристики роговицы глаза. Обследование занимает доли секунды, и на аппарате сразу же появляются выявленные значения.



Врач-офтальмолог детского амбулаторно-поликлинического учреждения на улице Горького в Калининграде Наталья Чижова отметила, что новое оборудование существенно облегчило труд докторов: «Работа с детьми иногда затруднительна, они могут быть неусидчивыми. Раньше такие показатели измерялись специальной линейкой с окошечками, а здесь ребенок смотрит, его привлекает изображение шарика, и этого времени достаточно, чтобы аппарат провел необходимые измерения. Уже с трех лет детей можно осматривать на этом оборудовании».



Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения области, руководитель Городской детской поликлиники № 6 Наталия Берездовец подчеркнула, что детская медицина вошла в нацпроект «Здравоохранение», который предусматривает укрепление материально-технической базы детских лечебных учреждений, создание комфортных условий для пребывания в них маленьких пациентов.



Для того, чтобы войти в региональный проект в рамках нацпроекта, каждая медицинская организация сформировала банк данных по переоснащению необходимым оборудованием. Так, в шестой детской поликлинике с 2010 года функционировал рентген-аппарат, который уже выработал свой технический ресурс, и было принято решение оснастить учреждение первичного звена, которое обслуживает свыше 20 тысяч ребят, более современным рентгенологическим оборудованием.



«Аппарат уже приобретен, и в настоящее время в помещении под его установку проводится необходимый ремонт с соблюдением всех правил безопасности, — сообщила Наталия Берездовец. — Оборудование позволит передавать цифровые снимки, к примеру, в любой федеральный центр, если это потребуется, на более высоком уровне проводить телемедицинские консультации для установления сложных диагнозов».



До конца года в детские медицинские организации Калининграда и области года будет поставлено около 40 единиц современного оборудования, в том числе в консультативно-диагностический центр Детской областной больницы — рентген-аппарат, два аппарата УЗИ. В районные детские поликлиники поступят дефибрилляторы. Суммарно на приобретение оборудования в 2019 году из федерального и регионального бюджетов направлено свыше 86,2 млн рублей. Помимо этого, в детских поликлиниках до конца 2019 года в рамках нацпроекта будут реализованы планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания в них маленьких пациентов и их родителей.



Также в рамках нацпроекта летом этого года началось строительство нового корпуса Детской областной больницы на месте бывшей медсанчасти. В новом здании разместятся приемное отделение, травматология и ортопедия, отделение сочетанной травмы, хирургия. Окончание строительства — конец 2021 года, затем начнется оснащение оборудованием.



На все мероприятия по «детскому» направлению на 2019 год по нацпроекту предусмотрено в общей сложности 360,3 миллиона рублей.