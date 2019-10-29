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Депутат облдумы поздравил детский сад № 5 с победой в конкурсе-смотре «Лучшие детские сады России»

29 октября 2019, 16:56
Депутат облдумы поздравил детский сад № 5 с победой в конкурсе-смотре «Лучшие детские сады России»
В рамках торжественных мероприятий, посвященных Празднику осени, МАДОУ «Детский сад № 5» посетил первый заместитель председателя Калининградской областной Думы Богданов Александр Сергеевич.

Отличным подарком для всех стал концерт, который подготовили воспитанники детского сада, получив в награду за свои таланты сладкие дары осени и щедрые аплодисменты зрителей.

После концерта Александр Сергеевич поздравил сотрудников детского сада с победой во Всероссийском конкурсе-смотре «Лучшие детские сады России 2019», отметив, что эта победа даёт учреждению возможность развиваться дальше, достигать новых вершин. Далее он вручил Благодарственные письма от Калининградской областной Думы заведующему МАДОУ «Детский сад № 5» Ольге Владимировне Бугаенко и воспитателю Марии Владимировне Ушаковой.

Почётными гостями праздника стали начальник Управления образования Тамара Николаевна Бутрим, методист по дошкольному образованию МКУ «ИМЦ» Галина Владимировна Кожемякина, ветераны педагогического труда: Лидия Михайловна Гирева, Малюткина Зинаида Павловна, Валентина Егоровна Кадошникова.

Такое внимание к дошкольному учреждению со стороны было приятно гостям и сотрудникам детского сада. В подарок детям Александр Сергеевич вручил спортивный инвентарь: мячи, скакалки, обручи, гимнастические коврики.

Детский сад № 5
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